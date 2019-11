Zwischen dem 12. und 22. Februar 2020 werden Tenacious D mit einer atemberaubenden Show und großen Gesten wieder den Teufel bekämpfen und für unvergessliche Abende sorgen. Die US-amerikanische Band Wynchester wird dabei unterstützend zur Seite stehen.

Nun kehren die zwei schönsten Bäuche der Rockgeschichte zurück auf die großen Bühnen der Republik:

12.02.Münchnen - Zenith

16.02.Frankfurter - Festhalle

17.02.Berlin - Max-Schmeling-Halle

22.02. Dortmund - Westfalenhalle.

2001 erscheint ihr Debütalbum „Tenacious D“, das direkt mehrfach Gold und Platin einheimst. Darauf befindet sich auch die Single „Tribute“, eine Hommage an den angeblich besten Song der Welt. 2006 bekommen die beiden dann sogar ihren eigenen Kinofilm. Passend zum gleichnamigen Album erscheint „The Pick of Destiny“, in dem Jack und Kyle auf der Suche nach einem heiligen Gitarrenplektrum allerlei Kurioses erleben und dabei natürlich jede Menge Songs zum Besten geben. Und mit ihren Musikvideos zu „Tribute“, „Wonderboy“ und dem romantischen Überhit „Fuck Her Gently“ erschufen sie Meisterwerke der modernen Kunst.

Tickets und Preise

Samsung Prio Tickets:

Mi., 13.11.2019, 11:00 Uhr (online Pre-Sale, 47 Stunden)

MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung:

Mi., 13.11.2019, 11:00 Uhr (online Pre-Sale, 47 Stunden)

Ticketmaster Presale:

Do., 14.11.2019, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 24 Stunden)

Allgemeiner Vorverkaufsstart: