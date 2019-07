Das hitzebedingte Tempolimit auf der Autobahn 81 zwischen dem Tunnel Hölzern (Kreis Heilbronn) und der Anschlussstelle Boxberg (Main-Tauber-Kreis) wird morgen um 7.00 Uhr aufgehoben. Das teilte das Regierungspräsidium Stuttgart am Mittwoch mit. Die Behörde hatte die zugelassene Höchstgeschwindigkeit in dem Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Würzburg auf 80 Stundenkilometer begrenzt. Grund waren Aufwölbungen der Fahrbahnplatten - sogenannte Blow-ups - durch die hohen Temperaturen.

Pressemitteilung