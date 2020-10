Bevor ab Montag Restaurants schließen sollen und strenge Kontaktbeschränkungen gelten, haben Menschen im Südwesten den Samstag noch mal für einen Besuch im Café oder Restaurant genutzt. In Stuttgart etwa lockte die Sonne viele Menschen ins Freie und auch zu einem Essen außer Haus. Er verzeichne deutlich mehr Gäste, sagte etwa ein Gastwirt aus der Stuttgarter Innenstadt am Samstag. Nicht nur draußen, auch im Innenbereich sei es gut gefüllt. Ähnlich äußerte sich die Bedienung eines weiteren Restaurants in Stuttgart. Sowohl auf der Terrasse als auch drinnen sei alles voll, sagte sie. „Das wird auch am Abend noch so sein“, sagte sie mit Blick auf die Reservierungen.

Doch nicht überall in Baden-Württemberg war das Wetter so einladend wie in der Landeshauptstadt. In Friedrichshafen am Bodensee blieben die Cafés eher leer, wie ein dpa-Reporter am Samstag berichtete. Bei nur knapp zweistelligen Temperaturen und bewölktem Himmel war die Nachfrage nach Plätzen im Freien bei Restaurants und Cafés am Nachmittag eher verhalten.

Angesichts der bundesweit stark steigenden Corona-Infektionszahlen hatten die Ministerpräsidenten der Länder am vergangenen Mittwoch gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Neben Restaurants und Kneipen müssen unter anderem auch Theater und Kinos, Fitnessstudios und Museen für einen Monat schließen. Die Auflagen sollen ab kommendem Montag bis Ende November gelten.