Reise und Urlaub einschränken und stets auf dem Laufenden halten. Beinahe täglich ändern sich die Corona-Regeln der jeweiligen Länder und Staaten, ebenso die Bedingungen zur Ein- oder Durchreise. Die aktuelle Corona-Krise bringt unsere Welt aus dem gewohnten Gleichgewicht. Alles ist stets im Wandel - in vielen Bereichen des Lebens. So müssen wir uns aktuell auch beim Themaundeinschränken und stets auf dem Laufenden halten. Beinahe täglich ändern sich dieder jeweiligen Länder und Staaten, ebenso diezur Ein- oder Durchreise. So müssen jetzt alle Reiserückkehrer in Deutschland einen Pflicht-Test machen, wenn sie aus einem Risikoland kommen

Diese Staaten, Gebiete und Kreise sind neu als Risikogebiet eingestuft worden

Mit der letzten Aktualisierung durch das Robert Koch-Institut am 12. August sind folgende Risikogebiete neu hinzu gekommen:

In Rumänien – die Gebiete (Kreise)

Bacău

Brăila

Brașov

Dâmbovița

Galați

Gorj

Ilfov

Prahova

Vaslui

Vrancea

und die Metropolregion der Hauptstadt Bukarest

Quarantäne für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Risikoländern möglich

Bei Rückkehr aus Risikogebieten und Risikoländern müssen Reisende mit einer Quarantäne rechnen: Für Einreisende in die Bundesrepublik Deutschland, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der letzten 14 Tage vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, kann gemäß den jeweiligen Quarantäne-Verordnungen der zuständigen Bundesländer, eine Pflicht zur Absonderung bestehen.

Aktuelle Corona-Risikogebiete weltweit - Diese Länder und Staaten sind Risikogebiete

Ausweisung der aktuellen internationalen Risikogebiete (Stand: 12.8.2020):

Afghanistan (seit 15.Juni)

Ägypten (seit 15.Juni)

Albanien (seit 15.Juni)

Algerien (seit 15.Juni)

Angola (seit 15.Juni)

Antigua und Barbuda (seit 17.Juni)

Äquatorialguinea (seit 15.Juni)

Argentinien (seit 15.Juni)

Armenien (seit 15.Juni)

Aserbaidschan (seit 15.Juni)

Äthiopien (seit 15.Juni)

Australien – der folgenden Bundesstaat gilt derzeit als Risikogebiet (seit 7.August):

Victoria

Bahamas (seit 15.Juni)

Bahrain (seit 15.Juni)

Bangladesch (seit 15.Juni)

Barbados (seit 15.Juni)

Belarus (seit 15.Juni)

Belgien – die folgende Provinz gilt derzeit als Risikogebiet (seit 5.August):

Antwerpen

Belize (seit 15.Juni)

Benin (seit 15.Juni)

Bhutan (seit 15.Juni)

Bolivien (seit 15.Juni)

Bosnia und Herzegowina (seit 15.Juni)

Brasilien (seit 15.Juni)

Bulgarien – die folgenden die Verwaltungsbezirke („Oblaste“) gelten derzeit als Risikogebiete (seit 7.August):

Blagoevgrad

Dobritch

Varna

Burkina Faso (seit 15.Juni)

Burundi (seit 15.Juni)

Cabo Verde (seit 3.Juli)

Chile (seit 15.Juni)

Costa Rica (seit 15.Juni)

Côte d'Ivoire (seit 15.Juni)

Dominica (seit 17.Juni)

Dominikanische Republik (seit 15.Juni)

Dschibuti (seit 15.Juni)

Ecuador (seit 15.Juni)

El Salvador (seit 15.Juni)

Eritrea (seit 15.Juni)

Eswatini (seit 15.Juni)

Gabun (seit 15.Juni)

Gambia (seit 15.Juni)

Ghana (seit 15.Juni)

Grenada (seit 17.Juni)

Guatemala (seit 15.Juni)

Guinea (seit 15.Juni)

Guinea Bissau (seit 15.Juni)

Guyana (seit 15.Juni)

Haiti (seit 15.Juni)

Honduras (seit 15.Juni)

Indien (seit 15.Juni)

Indonesien (seit 15.Juni)

Irak (seit 15.Juni)

Iran (seit 15.Juni)

Israel (seit 3.Juli)

Jamaika (seit 15.Juni)

Jemen (seit 15.Juni)

Kamerun (seit 15.Juni)

Kasachstan (seit 15.Juni)

Katar (seit 15.Juni)

Kenia (seit 15.Juni)

Kirgisistan (seit 15.Juni)

Kolumbien (seit 15.Juni)

Komoren (seit 15.Juni)

Kongo DR (seit 15.Juni)

Kongo Rep (seit 15.Juni)

Korea (Volksrepublik) (seit 15.Juni)

Kosovo (seit 15.Juni)

Kuba (seit 15.Juni)

Kuwait (seit 15.Juni)

Lesotho (seit 15.Juni)

Libanon (seit 15.Juni)

Liberia (seit 15.Juni)

Libyen (seit 15.Juni)

Luxemburg (seit 14.Juli)

Madagaskar (seit 15.Juni)

Malawi (seit 15.Juni)

Malediven (seit 17.Juli)

Mali (seit 15.Juni)

Marokko (seit 15.Juni)

Mauretanien (seit 15.Juni)

Mexiko (seit 15.Juni)

Mongolei (seit 15.Juni)

Montenegro (seit 15.Juni)

Mosambik (seit 15.Juni)

Namibia (seit 15.Juni)

Nepal (seit 15.Juni)

Nicaragua (seit 15.Juni)

Niger (seit 15.Juni)

Nigeria (seit 15.Juni)

Nordmazedonien (seit 15.Juni)

Oman (seit 15.Juni)

Pakistan (seit 15.Juni)

Palästinensische Gebiete (seit 3.Juli)

Panama (seit 15.Juni)

Papua-Neuguinea (seit 17.Juni)

Paraguay (seit 15.Juni)

Peru (seit 15.Juni)

Philippinen (seit 15.Juni)

Republik Moldau (seit 15.Juni)

Rumänien – die folgenden die Gebiete („Kreise“) gelten derzeit als Risikogebiete (seit 7.August):

Argeș (seit 7.August)

Bacău (seit 12.August)

Bihor (seit 7.August)

Brăila (seit 12.August)

Brașov (seit 12.August)

București (seit 12.August)

Buzău (seit 7.August)

Dâmbovița (seit 12.August)

Galați (seit 12.August)

Gorj (seit 12.August)

Ilfov (seit 12.August)

Mehedinți (seit 12.August)

Neamt (seit 7.August)

Prahova (seit 12.August)

Ialomita (seit 7.August)

Timis (seit 7.August)

Vaslui (seit 12.August)

Vrancea (seit 12.August)

Video Corona-Testpflicht startet: Kosten, Kontrollen, Kapazitäten Mehr zum Video

Russische Föderation (seit 15.Juni)

Saint Kitts und Nevis (seit 16.Juni)

Saint Lucia (seit 15.Juni)

Saint Vincent and the Grenadines (seit 16.Juni)

Sambia (seit 15.Juni)

São Tomé und Príncipe (seit 16.Juni)

Saudi Arabien (seit 15.Juni)

Senegal (seit 15.Juni)

Serbien (seit 15.Juni)

Seychellen (seit 17.Juli)

Sierra Leone (seit 15.Juni)

Simbabwe (seit 15.Juni)

Somalia (seit 15.Juni)

Spanien - folgende autonome Gemeinschaften gelten derzeit als Risikogebiete:

Aragón (seit 31.Juli)

Baskenland (seit 11.August)

Katalonien (seit 31.Juli)

Madrid (seit 11.August)

Navarra (seit 31.Juli)

Sri Lanka (seit 15.Juni)

Südafrika (seit 15.Juni)

Sudan (seit 15.Juni)

Südsudan (seit 15.Juni)

Surinam (seit 15.Juni)

Syrische Arabische Republik (seit 15.Juni)

Tadschikistan (seit 15.Juni)

Tansania (seit 15.Juni)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17.Juni)

Togo (seit 15.Juni)

Trinidad Tobago (seit 15.Juni)

Tschad (seit 15.Juni)

Türkei (seit 15.Juni)

Turkmenistan (seit 17.Juni)

Ukraine (seit 15.Juni)

USA (seit 3.Juli gesamte USA)

Usbekistan (seit 15.Juni)

Venezuela (seit 15.Juni)

Zentralafrikanische Republik (seit 15.Juni)

Diese Gebiete waren Corona-Risikogebiete, sind aber jetzt keine mehr

Folgende Gebiete waren zu einem beliebigen Zeitpunkt in den vergangenen 14 Tagen Risikogebiete, sind derzeit jedoch keine mehr (Zeitraum in dem Gebiet als Risikogebiet galt):

Ruanda (1.Juli 2020 – 31. Juli 2020)

Uganda (15. Juni 2020 – 31. Juli 2020)

Vereinigte Arabische Emirate (15. Juni 2020 – 31. Juli 2020)

So werden Länder als mögliche Risikogebiete bewertet

Das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt zur Erstellung der Liste von Ländern, die als Risikogebiete gelten, dass daran mehrere Institutionen beteiligt seien. Die Einstufung als Risikogebiet erfolge nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch

das Bundesministerium für Gesundheit

das Auswärtige Amt

das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

Die Einstufung als Risikogebiet basiere auf einer zweistufigen Bewertung. Zunächst werde festgestellt, in welchen Staaten oder Regionen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. In einem zweiten Schritt wird nach qualitativen Kriterien festgestellt, ob für Staaten oder Regionen, die den genannten Grenzwert nominell unterschreiten, dennoch die Gefahr eines erhöhten Infektionsrisikos vorliegt.

Liste der Risikogebiete wird laufend aktualisiert

Risikogebiete einzustufen sind. Daher könne es auch zu kurzfristigen Änderungen, insbesondere zu einer Erweiterung dieser Liste, kommen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass die Bundesregierung fortlaufend prüfe, inwieweit Gebiete alseinzustufen sind. Daher könne es auch zu kurzfristigen Änderungen, insbesondere zu einer Erweiterung dieser Liste, kommen.

Corona-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte, dass bislang für alle Einreisenden aus Risikogebieten die Pflicht zu zwei Wochen Quarantäne gelte. Seit Samstag können sich alle Einreisenden innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland auch ohne Krankheitsanzeichen kostenlos testen lassen.

Welche Staaten zählen aktuell eigentlich zu den Risikogebieten? Hier ist eine Liste der von der Bundesregierung als Riskoländer eingestuften Staaten. In den unten aufgeführte Staaten gilt aktuell ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2: