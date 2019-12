Weil sie ihre Fahrt nicht bezahlen wollten, sollen vier junge Männer in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) einen Taxifahrer verprügelt haben. Die Polizei ermittelt gegen drei 25-Jährige sowie einen Mann zwischen 20 und 22 Jahren, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Nach Angaben des 31-jährigen Fahrers wollten die Männer nach ihrer Fahrt aus Würzburg am Mittwochmorgen nicht bezahlen und aussteigen. Als der Fahrer einen von ihnen am Arm festhielt, sollen die Männer nach ihm getreten und ihn geschlagen haben. Danach flüchteten die Männer. Ein 25-Jähriger wurde später vorübergehend festgenommen, die drei anderen Verdächtigen werden laut Polizei noch gesucht.

