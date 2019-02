Offenburg Tausende Narren feiern in Offenburg

Tausende Narren feiern in Offenburg

Offenburg / DPA

Mehr als 5000 Hästräger ziehen heute durch Offenburg. Der Narrensprung ist der Höhepunkt des „Landschaftstreffens Schwarzwald“, bei dem 46 Zünfte zusammenkommen. Der Veranstalter erwartet bei angekündigtem Sonnenschein rund 25 000 Zuschauer. Bei dem Umzug laufen auch circa 1700 Musiker mit.

Die Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ist in acht sogenannte Landschaften unterteilt. Jede von ihnen hat eigene regionale Besonderheiten und auch eigene Masken. In diesem Jahr hat die VSAN vier Landschaftstreffen angesetzt: Nach Hirrlingen (Landkreis Tübingen) im Januar und Wangen im Allgäu Anfang Februar kommen nun Zünfte in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) und Offenburg zusammen.

Das Treffen dort geht einher mit dem 175. Geburtstag der Althistorischen Narrenzunft. Zuletzt durfte es der Verein zum Jubiläum vor 25 Jahren ausrichten.

