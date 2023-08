Seit weit über einem Jahr wird in der Ukraine bereits gekämpft und die Verluste sind auf beiden Seiten hoch . Viele westliche Länder liefern nach wie vor Waffen an die Ukraine, so auch Deutschland. Neben Lieferungen von Leopard 2 -Panzern berät die Bundesregierung derzeit über eine Lieferung des Taurus Marschflugkörpers. Doch was kann das System aus Deutschland eigentlich und wie schneidet es zu dem von Großbritannien und Frankreich gelieferten System Storm Shadow ab?

Das kann der Taurus Marschflugkörper aus Deutschland

Der Taurus KEPD-350 (Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System - Kinetic Energy Penetrator and Destroyer) wird nach Informationen auf der Website der Bundeswehr eingesetzt, um wichtige Ziele über beträchtliche Entfernungen hinweg wirkungsvoll zu bekämpfen. Dank seiner vier unabhängigen Navigationssysteme findet dieser Luft-Boden-Lenkflugkörper sein Ziel äußerst präzise, selbst unter widrigen Bedingungen wie gegnerischen Störmaßnahmen. Der MEPHISTO-Gefechtskopf des Taurus KEPD-350 ermöglicht in Zusammenarbeit mit der Vorkopf-Hohlladung das Durchdringen auch hochgradig verstärkter Zielstrukturen, wie zum Beispiel Bunkeranlagen oder Führungsgefechtsstände. Gemäß den Angaben auf der Website des Herstellers Taurus Systems, verfügt der Flugkörper über eine Reichweite von über 500 Kilometern und nähert sich dem Ziel bevorzugt im Tiefstflug entlang der Konturen in einer Höhe von unter 50 Metern.

Die technischen Daten des Taurus im Überblick

Typ : Marschflugkörper

: Marschflugkörper Hersteller : Taurus Systems GmbH

: Taurus Systems GmbH Länge : 5,1 m

: 5,1 m Breite : 1,080 m

: 1,080 m Höhe : 0,85 m

: 0,85 m Gewicht : 1,35 t

: 1,35 t Spannweite : 2,06 m

: 2,06 m Reichweite : 500 km

: 500 km Bewaffnung: MEPHISTO Gefechtskopf

28.03.2017, Südafrika, Bredasdorp: Die von der Bundeswehr herausgegebene Aufnahme zeigt einen Kampfjet Tornado IDS ASSTA 3.0 der einen Lenkflugkörper Taurus im Rahmen der Übung «Two Oceans» über See abwirft.

Das kann der Storm Shadow Marschflugkörper aus Großbritannien

Storm Shadow ist ein Marschflugkörper, der in einer Kooperation zwischen Großbritannien und Frankreich entwickelt wurde. Das europäische MBDA-Konsortium ist für die Herstellung verantwortlich. In Frankreich wurde dieser Marschflugkörper unter der Bezeichnung SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général - ‚Autonomes Langstrecken-Marschflugsystem - Allgemeiner Zweck‘) eingeführt.

Storm Shadow ist laut der Website des Herstellers ein luftgestützter, konventionell bewaffneter Marschflugkörper für tiefe Angriffe. Die Waffe wurde entwickelt, um den hohen Anforderungen von vorab geplanten Angriffen gegen wichtige stationäre Ziele gerecht zu werden. Die Waffe kann unter extremen Bedingungen betrieben werden und bietet eine hohe Flexibilität für tiefe Angriffe, die auf einem ausgeklügelten Missionsplanungssystem basiert.

Die technischen Daten des Storm Shadows im Überblick

Typ : Marschflugkörper

: Marschflugkörper Hersteller : MBDA

: MBDA Länge : 5,1 m

: 5,1 m Gewicht : 1,3 t

: 1,3 t Reichweite : 250 km

: 250 km Bewaffnung: BLAST/Penetrator

Taurus für die Ukraine? – Kiew drängt, Scholz bremst

Bundeskanzler Olaf Scholz hat zurückhaltend auf die Möglichkeit einer Überlassung von Marschflugkörpern des Typs Taurus an die Ukraine reagiert. Der SPD-Politiker äußerte sich am Sonntag, den 13.08.2023 in „Sommerinterview“ mit dem ZDF, dass die Bundesregierung, ähnlich wie in der Vergangenheit, jede einzelne Entscheidung sehr gründlich prüfen werde. Dabei werde abgewogen, was möglich sei, was sinnvoll sei und welchen Beitrag Deutschland leisten könne. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte am Wochenende erneut eindringlich um das Waffensystem gebeten und versichert, dass es nicht gegen russisches Territorium eingesetzt werde.

Die Taurus-Marschflugkörper sind in der Lage, Bunker und geschützte Gefechtsstände auf Entfernungen von bis zu 500 Kilometern zu zerstören. Aufgrund ihrer großen Reichweite besteht die Besorgnis, dass sie auch Ziele in Russland erreichen könnten.

Die Ukraine hat schon Marschflugkörper des Typs Storm Shadow/Scalp aus Großbritannien und Frankreich bekommen. Das Land verteidigt sich seit mehr als 17 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg

(mit Material von dpa)