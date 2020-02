Schauspielerin Corinna Harfouch (65)ermittelt zukünftig in Berlin als „Tatort“-Kommissarin. Ab 2022 ermittelt sie als neue Kriminalhauptkommissarin an der Seite von Robert Karow (Mark Waschke), teilte der Sender mit. Nach 15 Filmen ist für Nina Rubin alias Meret Becker, Schluss. Becker wird den rbb-„Tatort“ wie bereits angekündigt im Frühjahr 2022 verlassen. Noch aber warten vier Fälle auf das Ermittler-Duo Becker und Waschke

"Sie beherrscht wie keine andere Schauspielerin ein Stilmittel"

Harfouch beherrscht wie keine andere Schauspielerin ein Stilmittel, das in Deutschland im Film selten Anwendung findet: Understatement“, teilte rbb-Intendantin Patricia Schlesinger mit. „Mit Mark Waschke an ihrer Seite werden wir in den nächsten Monaten ein Team für die Hauptstadt entwickeln.“