Höhepunkt im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG): Die Mitglieder sprechen sich in der Urabstimmung deutlich gegen unbefristeter Streiks aus. Es droht somit erstmal kein Bahnchaos in den nächsten Wochen. Doch wie geht es jetzt weiter?

EVG stimmt in Urabstimmung gegen unbefristete Streiks

In der Urabstimmung zu den Tarifverhandlungen EVG und Deutsche Bahn AG stimmten 52,3 Prozent für die Annahme der Schlichterempfehlung und somit gegen unbefristete Streiks. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,3 Prozent. Dies wurde am Montag während einer Sitzung des geschäftsführenden EVG-Vorstands von der Deutschen Presse-Agentur berichtet. Um einen unbefristeten Streik zu initiieren, hätte eine Zustimmung von 75 Prozent erreicht werden müssen.

Wie geht es jetzt weiter – ist der Tarifstreit damit beendet?

Im Umkehrschluss dürfte der monatelange Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn damit nun beendet sein. 52,3 Prozent sprachen sich in der Urabstimmung für eine mühsam ausgearbeitete Schlichtungsempfehlung aus. Die Gewerkschaft hatte angekündigt, diesen Schlichterspruch bei einer Zustimmung von 25 Prozent anzunehmen. Seit etwa 14.00 Uhr tagt der Bundesvorstand der EVG, um das Wahlergebnis und die nächsten Schritte zu besprechen. Am Nachmittag wird der geschäftsführende Vorstand der EVG eine Pressekonferenz im Berliner Estrel abhalten, um das Abstimmungsergebnis zu analysieren und über die kommenden Schritte zu informieren.

Schlichtung war letzte Hoffnung für eine Tarifeinigung

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen im Juli 2023 hatten sich beide Seiten auf die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens verständigt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte daraufhin eine Urabstimmung angekündigt über den Vorschlag angekündigt.

Rund 110 000 bei der Deutschen Bahn beschäftigte EVG-Mitglieder hatten nun Zeit zu entscheiden, ob sie der Empfehlung ihres Vorstands folgen und den Vorschlag der Schlichter annehmen oder nicht. Dafür hatte jedes stimmberechtigte Mitglied ein personalisiertes Schreiben mit einem QR-Code oder Link für die Online-Abstimmung erhalten.

Bahnvorstand gab Empfehlung für den Vorschlag zu stimmen

Das Nein der Mitglieder zum Schlichtungsvorschlag ist auch für die EVG-Verhandlungsführer eine herbe Klatsche. Monatelang hatten sie um den Kompromiss gerungen und sich am Ende klar dafür ausgesprochen: „Die Diskussion war sehr ernsthaft, sehr intensiv und sehr verantwortungsbewusst“, teilte EVG-Chef Martin Burkert am 28.07.2023 mit. „Diese Empfehlung für den Schlichterspruch hat Licht und Schatten, und dieser Kompromiss fiel uns schwer. Doch am Ende gab es ein klares Votum für die Einigungsempfehlung der Schlichtungskommission.“

Dass die Mitglieder ihnen nicht mit deutlicher Mehrheit folgen, stellt die Gewerkschaft vor eine harte Zerreißprobe. Für weitere Verhandlungen sind das äußerst erschwerte Bedingungen.

Wie sieht der Schlichtungsvorschlag genau aus?

Der Tarifvertrag sieht vor, dass die Entgelte in zwei Schritten um insgesamt 410 Euro pro Monat erhöht werden, bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Die erste Erhöhung von 200 Euro soll ab Dezember wirksam werden, gefolgt von der zweiten Erhöhung im kommenden August. Darüber hinaus ist geplant, dass alle Mitarbeiter eine Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro im Oktober steuerfrei und ohne Abzüge erhalten. Zusätzlich wurden für bestimmte Berufsgruppen strukturelle Anpassungen in den Tariftabellen vereinbart, die nach Ablauf der Vertragslaufzeit greifen werden. Diese Vereinbarungen werden zu einer signifikanten Erhöhung der Einkommen für mehr als 70.000 Beschäftigte führen. Nach intensiven Diskussionen empfahl der Bundesvorstand der EVG den Mitgliedern, den Schlichterspruch anzunehmen.

Auch GDL will verhandeln: Droht hier ein Streik im Herbst?

Neben der EVG wird im Herbst auch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihre Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn aufnehmen. Sie gilt als sehr streikbereit und setzte in den vergangenen Jahren auf eine harte Verhandlungsführung und viele Arbeitsniederlegungen.

(mit Material von dpa und afp)