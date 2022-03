Nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, sind die Spritpreise in Deutschland auf mehr als zwei Euro pro Liter gestiegen

Am Dienstag, 08.03. kostete laut ADAC Superbenzin der Sorte E10 im Durchschnitt 2,103 Euro je Liter , bei Diesel waren es 2,150 Euro

Wird Tanken in Deutschland bald noch teurer? Sind drei Euro pro Liter möglich?

„Aktuell beobachten wir einen weiteren Preisschub“, sagt ADAC Kraftstoffmarkt-Experte Jürgen Albrecht. „Am Dienstagmittag, 08.03. war Benzin rund 10 Cent teurer als am Montag, Diesel sogar 12 Cent. Es ist daher zu befürchten, dass auch der Tagesdurchschnitt deutlich anziehen wird. Da Ölpreis und Dollar am Dienstag bis zum Mittag relativ stabil waren, können sie nicht als Rechtfertigung für diesen drastischen Anstieg dienen.“

Haupttreiber des bisherigen Anstiegs an der Zapfsäule waren die Ölpreise, die im Zuge des Konflikts in der Ukraine nach oben schossen. Am Montag hatte die für Europa wichtige Sorte Brent zwischenzeitlich bis zu 139 Dollar pro Fass (159 Liter) gekostet, bis zum Abend schmolz ein großer Teil der Preissprungs wieder ab. Bis Dienstagmittag hatten sich die Ölpreise nach den heftigen Anstiegen der Vortage zunächst stabilisiert, am späteren Nachmittag zogen sie allerdings wieder deutlich an.

Warum ist Diesel teurer als Benzin?

Der momentan starke Dollar verstärkt den Effekt der steigenden Ölpreise noch einmal, da Öl in Dollar gehandelt wird und deutsche Käufer in Euro bezahlen. Dass Diesel momentan teurer als Benzin ist, liegt auch an der gestiegenen Nachfrage nach dem ähnlichen Heizöl. Außerdem reduzieren Importeure die Einfuhr von Diesel aus Russland.

Kosten Benzin und Diesel bald drei Euro pro Liter?

Einige Kraftstoffexperten halten es für möglich, dass die Spritpreise bald auf drei Euro pro Liter steigen. Unter anderem geht die Rostoffexpertin der Dekabank Gabriele Widmann davon aus. Der Ölpreis werde sich zwar nach einiger Zeit wieder beruhigen, aber trotzdem hoch bleiben, sagte sie zu RTL/NTV. „Wir werden dauerhaft höhere Energiepreise haben, weil die günstige Energie aus Russland jetzt Vergangenheit ist. Wir werden nicht mehr so eng mit Russland zusammenarbeiten – egal, wie sich der Konflikt auflöst.“ Autofahrer müssten sich an Diesel- und Benzinpreise von mehr als zwei Euro pro Liter gewöhnen.

Sogar Bundeseirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schloss gegenüber NTV nicht aus, dass Benzin und Diesel drei Euro pro Liter kosten können.

CDU/CSU fordert Steuersenkungen auf Benzin und Diesel

Angesichts stark steigender Energiepreise wegen des Kriegs in der Ukraine dringen führende Unionspolitiker auf eine Senkung der Mehrwertsteuer für Kraftstoffe wie Benzin. Der Satz müsse "so schnell wie möglich" von 19 auf sieben Prozent reduziert werden, sagte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder am Montag in München. Insgesamt sei wegen der Situation in Deutschland eine "sofortige Energiepreisbremse" nötig, insbesondere im Bereich von Kraftstoffen.

Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) forderte eine "Spritpreisbremse" in Form von Steuersenkungen. "Die Energiesteuern und die Mehrwertsteuer auf Spritpreise müssen kurzfristig gesenkt werden", schrieb Hans am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Söder brachte zugleich eine mögliche Senkung der Mehrwertsteuer auf null über entsprechende Beschlüsse auf EU-Ebene ins Gespräch. Auch dies sei zeitlich befristet möglich, sagte er. Parallel sprach sich der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, für eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer auf Benzin aus. Es gehe um ein "klares Signal gegen die enormen Preissprünge", sagte er in München an der Seite Söders.