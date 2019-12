Die neue Württembergische Weinkönigin heißt Tamara Elbl. Die 21-Jährige aus Pfedelbach (Hohenlohekreis) wurde am Dienstagabend in Künzelsau gewählt und standesgemäß gekrönt. Sie wird den württembergischen Wein zwölf Monate lang im In- und Ausland repräsentieren. Ihr zur Seite stehen die beiden Weinprinzessinnen Henrike Heinicke (23) aus Bopfingen und Franziska Pfizenmayer (25) aus Beilstein.

Die drei jungen Frauen waren am Abend die einzigen Kandidatinnen für die Krone der Weinkönigin und die Nachfolge der bisherigen Weinkönigin Julia Böcklen. Bei der Wahl war wie stets neben dem Wissen um Wein und Weinbau auch das Auftreten der Kandidatinnen entscheidend. „Es standen drei sehr starke Frauen zur Wahl, eine jede mit ihren eigene Charaktereigenschaften. Da haben am Ende nur Nuancen entschieden“, sagte der Geschäftsführer des Weinbauverbandes, Hermann Morast.

Die neue Weinkönigin stammt aus dem Pfedelbacher Ortsteil Untersteinbach und ist quasi vom Fach: Nach ihrer Winzerlehre hat sie mit dem Studium des Wein-Technologie-Managements an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn begonnen. Zu Tränen gerührt übernahm sie nach der Wahl die Krone der Weinkönigin.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) gratulierte den frisch gekrönten Weinhoheiten. Ein Jahr lang seien diese die Botschafterinnen für den Weinbau in Württemberg und darüber hinaus, sagte er. „Sie haben auch die vornehme Aufgabe, den Menschen die Gastfreundschaft und die kulinarische Vielfalt des Genießerlands Baden-Württemberg näherzubringen.“

Das Rotweinland Württemberg zwischen Reutlingen und Bad Mergentheim gehört mit 11 458 Hektar Rebfläche zu den vier größten deutschen Weinbaugebieten. Zu den gängigsten Rebsorten zählen neben der schwäbischen Spezialität Trollinger bei den Rotweinen Schwarzriesling, Lemberger und Spätburgunder. Bei den weißen Gewächsen sind es vor allem Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner, Grauburgunder und Kerner.

