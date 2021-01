Das könnte für viele Fans einen Monat nach Weihnachten ein verspätetes Geschenk sein: Wie die britische Nachrichtenseite „Mirror“ berichtet, könnten Take That komplett als Fünfer-Gang zurückkommen. Die Gerüchte, die sich seit längerem halten, werden nun durch ein „Mirror“-Interview mit Sänger Gary Barlow zusätzlich befeuert. Auch Robbie Williams (46) und Jason Orange (50) sollen demnach dabei sein - und damit alle Mitglieder der ursprünglichen Besetzung.

Take That könnten wieder mit Robbie Williams zusammen kommen

Auf die Frage, wie denn so die Chancen auf eine Reunion der Boygroup stehen, sagt Barlow: „Ich glaube, das wird's geben. Das ist einer der Nervenkitzel, Teil dieser Band zu sein. Man weiß nie, was von Platte zu Platte alles passieren wird und ich liebe es.“

Take That sei „ein sicherer, schöner Ort. Ein sicherer Hafen, um zurück nach Hause zu gehen“, nachdem man sich anderweitig ausgetobt habe. Konkrete Pläne zur möglichen Wiedervereinigung verkündete Barlow aber nicht, wie die Bild berichtet.

Take That treten aktuell als Trio auf - im August aber schon mal probeweise zu viert und mit Robbie Williams als Gast

Seit rund sieben Jahren besteht die Band „nur“ noch als Trio aus Barlow, Mark Owen (48) und Howard Donald (52). Robbie Williams und Jason Orange verließen die Band, die sich 1990 gründete und 1996 kurzzeitig trennte, in den Jahren 1995 und 2014.

Was dafür spricht, dass es zur Reunion von Take That auch mit Robbie Williams kommt? Schon im Mai 2020 traten vier der fünf Sänger zusammen auf. Per Youtube-Livestream gaben Take That ein Online-Konzert – mit Robbie Williams als Gast.