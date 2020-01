Die Produkte seien in Biomärkten in München sowie in den Landkreisen München, Landshut, Freising, Erding und Mühldorf verkauft worden, teilte die Tagwerk Bio Metzgerei am Freitagabend mit. Zurückgerufen werde bis auf einige Ausnahmen das ganze Sortiment. Vom Rückruf ausgenommen seien die Produkte: „Fleisch, Ganze Salamistangen, Polnische, Pfefferknacker, Chiliknacker und Rinderchiliknacker“, außerdem „Aufschnittwurst als Mini oder ganze Stange im Kunstdarm, Pressack im Kunstdarm“.

Der gesamte Betrieb werde am Wochenende einer Grundreinigung unterzogen und anschließend erneut beprobt. „Erst wenn einwandfrei feststeht, dass keine Listerien mehr vorhanden sind, werden wir mit der Neuproduktion starten.“

Listerien können für Menschen mit geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein. Die Keime sorgten zuletzt für Schlagzeilen durch den Fleischhersteller Wilke. In dessen Produkten wurden Listerien gefunden, die mit 37 Krankheitsfällen, darunter drei Todesfällen, in Verbindung gebracht werden.