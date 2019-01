Tourismus Tagestouristen zahlen in Venedig Eintritt

Tagestouristen zahlen in Venedig Eintritt

Venedig / Von Bettina Gabbe

Pünktlich zum Beginn des Karnevals mit unzähligen maskierten Besuchern aus aller Welt versucht Venedig wieder, die Besuchermassen einzudämmen. Die Regierung in Rom hat der Stadtverwaltung erlaubt, von Tagestouristen Eintritt zu nehmen. Gastwirte und Touristen sind nicht begeistert

Bislang zahlen nur Hotelgäste in Venedig eine Übernachtungssteuer. Ein Großteil der Besucher aber betrachtet den Markusplatz mit dem auf einer Säule thronenden Löwen bloß vom Fenster einer Kabine auf einem Kreuzfahrtriesen aus und geht wenig später nur für einen Tag an Land.

Geld lassen sie nicht in der Stadt. Nach einem ausgedehnten Spaziergang durch die romantischen Gassen und mehreren Selfies auf einer Brücke über einem Kanal gehen diese Besucher abends wieder aufs Schiff und essen an Bord. Viele nehmen sich nicht einmal die Zeit, um im legendären Caffè Florian am Markusdom mit seinen orientalisch anmutenden Kuppeln einen Espresso zu trinken.

Steuer trifft Opernpublikum

70 Prozent der Touristen kommen nur für eine Tagestour nach Venedig, schätzen Experten der venezianischen Universität Cà Foscari. „Viele kommen aus Österreich oder vom Gardasee mit Lunchpaketen“, schimpft der Vorsitzende des venezianischen Hotelverbands, Claudio Scarpa. Sie verursachten wegen der in der Lagunenstadt nicht eben billigen Müllentsorgung Kosten, brächten aber keinen Euro ein.

Mindestens 2,50 und höchstens 10 Euro sollen Tagestouristen nach dem Willen von Bürgermeister Luigi Brugnaro künftig bezahlen. Wer übernachtet, ist von der neuen „Landesteuer“ ausgenommen, ebenso Anwohner, Studenten der Cà-Foscari-Universität und die vielen Pendler, die die Touristen in der Stadt versorgen.

„Es ist das erste und bislang einzige Mal, dass wirklich der Versuch unternommen wird, etwas zu tun“, sagt der Intendant von La Fenice, Fortunato Ortombina. Er begrüßt die Tagessteuer, obwohl die Steuer einen Großteil des Publikums des Opernhauses trifft. „Aber meine Mutter sagt, wenn sie Eintrittsgeld zahlen müsse, um mich besuchen zu kommen, warte sie auf meinen Rücktritt als Opernchef.“

Für Stars wie George Clooney und Bastian Schweinsteiger, die Venedig als Kulisse für eine Traumheirat auswählen, dürfte die künftige Steuer kein Problem darstellen. Doch benachbarte Strandbäder wie Jesolo, für deren Urlauber der Ausflug nach Venedig eine zusätzliche Attraktion darstellt, fühlen sich von der Abgabe bedroht.

„Unnützer Diebstahl“

Während die einen überzeugt sind, die Steuer könne die Last der Tagestouristen eindämmen, halten andere sie nur für eine neue Masche, um Geld aus den Besuchern zu quetschen. In Harry’s Bar treffen sich seit eh und je die Reichen und Schönen. So muss Arrigo Cipriani als deren Besitzer auch nicht um Einbußen fürchten. „Ein weiterer unnützer Diebstahl“, sagt er. „Die Umsetzung wird sehr aufwendig, wenn nicht unmöglich.“

Cipriani verweist auf die Erfahrung mit Besucherzählern. Die Drehkreuze an Venedigs Zugängen waren binnen weniger Tage zerstört und sind nicht wieder in Betrieb genommen worden.