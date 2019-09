Die Deutschen gehen ihren Nationalfeiertag in der Regel eher gelassen an: Laut einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov feiern 69 Prozent der Deutschen den Tag der Deutschen Einheit nicht. Grill-Party oder gar Feuerwerk wie etwa beim amerikanischen Independence Day sind am 3. Oktober also nicht an der Tagesordnung. Deshalb beginnt auch nicht – im Gegensatz etwa zu Silvester – schon Tage vorher der Run auf die Supermärkte.

Vielleicht wird so manch einem sogar erst am 3. Oktober richtig bewusst, dass ein gesetzlicher Feiertag ist und die Geschäfte deswegen geschlossen bleiben. Verhungern muss deswegen aber keiner, ein paar Möglichkeiten gibt es natürlich auch in Deutschland mit seinen streng geregelten Ladenöffnungszeiten, an Feiertagen Lebensmittel zu kaufen: Viele Bäckereien sowie Shops in Tankstellen und Bahnhöfen dürfen auch an Sonn- und Feiertagen öffnen.

Wem die Brezel vom Bäcker oder die Tiefkühl-Pizza von der Tanke zu wenig ist, kann natürlich auch auf Restaurants und Imbiss ausweichen: Deren Betreiber entscheiden selbst, ob sie an Feiertagen aufmachen.

Ein weiteres Detail sollte man darüber hinaus nicht vergessen: Nicht nur Geschäfte haben am Tag der Deutschen Einheit geschlossen, sondern natürlich auch städtische Einrichtungen wie Einwohnermeldeamt oder Fundbüro.

