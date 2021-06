Am 3. Oktober 2021 feiern wir die Wiedervereinigung von Deutschland. Der Tag der Deutschen Einheit ist ein bundesweiter Feiertag. Daher haben die meisten Arbeitnehmer an diesem Tag frei.

Gibt es dieses Jahr Coronabedingt einen Festakt und Feierlichkeiten? Haben Restaurants, Bäckereien und Geschäfte trotzdem geöffnet? Warum feiern wir diesen Tag überhaupt und was ist seine Bedeutung? Hier findet ihr alle Antworten.

Ist der Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag?

Ja. Der Tag der Deutschen Einheit ist einer von neun gesetzlichen Feiertagen in Deutschland. Somit haben an diesem Tag die meisten Menschen ganz offiziell frei. Es gibt aber Ausnahmen wie etwa im Nah- und Fernverkehr oder beim Kranken- und Pflegedienst.

Bäckereien und Co.: Haben Geschäfte offen oder geschlossen?

An einem bundesweiten Feiertag bleiben die Geschäfte geschlossen. Auch städtische Einrichtungen wie etwa das Rathaus oder das Bürgerbüro sind an diesem Tag zu. Lediglich Läden wie Tankstellen, manche Bäcker, Verkaufsstellen in Bahnhöfen oder an Flughäfen haben am Tag der Deutschen Einheit geöffnet.

Tag der Deutschen Einheit: Sind Restaurants und Bars geöffnet?

Jein. Hier gibt es keine klare Regelung. Restaurants, Imbisse und Bars dürfen an diesem Feiertag selbst entscheiden, ob sie offen haben oder ihre Läden lieber schließen.

Es ist also ratsam, bei seinem Lieblingsrestaurant oder der Stammkneipe vorher nachzufragen, wenn ihr an diesem Samstag etwas essen oder trinken gehen möchtet.

Tag der Deutschen Einheit früher: Wann war der Mauerfall in Berlin?

Grenzsoldaten, Stacheldraht, Minen - Die Mauer in Berlin teilte für fast 30 Jahre Ost- und Westdeutschland und wurde so streng bewacht, dass sie eine nahezu unüberwindbare Barrikade war. Die Berliner Mauer war das Symbol des Ost-Westkonflikts. Die Bewohner der DDR wollten ihre Regierung und deren Gesetze nicht mehr akzeptieren. Deshalb fiel am 9. November 1989 die Berliner Mauer und läutete das Ende der Trennung ein. Am 3. Oktober 1990 – Der Tag der Deutschen Einheit – erfolgte der Zusammenschluss und das Ende der DDR.

Bedeutung: Warum ist der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober?

Der 3. Oktober wird als Tag der Wiedervereinigung gefeiert. Am 3. Oktober 1990 trat der Vertrag in Kraft – Die ehemalige DDR trat der Bundesrepublik bei. 45 Jahre lang war Deutschland davor in zwei Teile aufgeteilt gewesen. 1990 wurde die DDR als eigenständiger Staat aufgelöst und der Tag der Deutschen Einheit eingeführt. Es ist ein friedliches Feiern der Einigkeit. Der Zusammenschluss fand unter Helmut Kohl statt – dem damaligen Kanzler. Als neue Hauptstadt wurde Berlin ernannt und löste somit Bonn ab. Vor dem Reichtagsgebäude wurden Fahnen in Schwarz, Rot und Gold gehisst und Bundespräsident Richard von Weizsäcker erklärte feierlich die zukünftigen Absichten: „In freier Selbstbestimmung wollen wir die Einheit Deutschlands vollenden.“

Was war am 17. Juni?

Die konservative Deutsche Soziale Union – DSU – forderte am 17. Juni 1990, dass die DDR der Bundesrepublik beitreten solle. Ein kontrollierter Prozess war kaum möglich, da zwischen beiden Parteien viele Gefühle im Raum standen und nur mit viel Feingefühl und Zeitaufwand von Lothar de Maizière – dem damaligen Ministerpräsident – war dies möglich. Die Lage in der DDR war beunruhigend. Die Wirtschaft stand kurz vor dem Aus und immer mehr Bewohner flohen in den Westen. Der Ministerpräsident schlug den Beitritt der DDR und die erste Beteiligung an den gesamtdeutschen Bundestagswahlen vor. Dies sollte bereits auf den 14. Oktober vorgezogen werden. Im August einigten sich die Parteien dann auf Oktober. Daher feiern wir am 3. Oktober die Wiedervereinigung. Der 17. Juni war davor der Gedenktag mit dem Namen Tag der Deutschen Einheit im Westen von Deutschland. Dieser Tag sollte an den blutig niedergeschlagenen Arbeiteraufstand in der DDR am 17. Juni 1953 erinnern.

Tag der Deutschen Einheit 2021: Festakt und Feierlichkeiten in Halle

Die zentralen Feiern zum Tag der deutschen Einheit hätten 2021 in Halle (Saale) stattgefunden. Nach aktuellem Stand wird es jedoch Coronabedingt kein traditionelles Bürgerfest und keinen Festakt geben. Der diesjährige Ausrichter hat jedoch ein entsprechend aktualisiertes Konzept beschlossen. Demnach wird es statt eines dreitägigen Bürgerfestes in der Innenstadt eine 16-tägige Großraumausstellung geben – die EinheitsEXPO 2021. Grundlage dafür war die EXPO 2020 in Potsdam, deren Hauptinhalte aufgriffen und weiterentwickelt worden sind.

Die EinheitsEXPO 2021 wird am 18. September 2021 durch den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt und Vertreter der Stadt Halle eröffnet und bis zum 3. Oktober in der Innenstadt von Halle gezeigt.

Auch in Berlin findet immer zum Jahrestag der Deutschen Einheit auf dem Platz der Republik vor dem Reichstag, auf der Straße des 17. Juni und rund ums Brandenburger Tor traditionell ein Bürgerfest statt. Das Programm und der Termin sind aktuell noch nicht bestätigt.