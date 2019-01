Cleebronn Täter nach gescheitertem Raubüberfall auf der Flucht

Cleebronn / DPA

Nach einem gescheiterten Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Cleebronn bei Heilbronn ist der mutmaßliche Täter auf der Flucht. An der Fahndung nach dem etwa 1,70 Meter großen und laut Zeugen „eher jugendlich“ wirkenden Mann seien mehrere Streifen und ein Hubschrauber beteiligt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Mann habe kurz nach 10.00 Uhr eine Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht, die ausgesehen habe wie eine sogenannte Pump Gun. Er habe auf Deutsch mit schwäbischem Dialekt Geld gefordert. Als zwei Kundinnen das Geschäft betraten, sei der schwarz maskierte Mann ohne Beute davongelaufen. Die Polizei rief dazu auf, vorerst keine Anhalter mitzunehmen und den Notruf 110 anzurufen, sollte der Tatverdächtige gesehen werden.

