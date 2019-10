Der SWR1-Moderator Thomas Schmidt ist tot. Er sei diesen Donnerstag im Alter von 62 Jahren überraschend in Stuttgart verstorben, teilte der SWR am Abend mit. „Im Moment sind wir alle nur schockiert und können es nicht fassen.“ SWR1 sei nicht nur ein Radioprogramm, sondern „natürlich auch eine Familie, die sich seit Jahrzehnten kennt und in der auch viele Freundschaften entstanden sind. Wir sind unendlich traurig, dass ein guter Freund und Kollege gestorben ist.“

