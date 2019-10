Der Siegertitel der SWR1 Hitparade Baden-Württemberg 2019 ist „Bohemian Rhapsody“ von Queen. Damit bleibt zum ersten Mal in der 30-jährigen Geschichte der Hitparade ein anderer Titel als „Stairway to heaven“ für mehr als ein Jahr in Folge an der Spitze. Der langjährige Dauer-Spitzenreiter schafft es im Jahr 2019 auf Platz 2. Rund zwei Wochen lang im Oktober haben Menschen in Baden-Württemberg für ihre Lieblingssongs abgestimmt. Mehr als 250.000 Stimmen wurden abgegeben. Abgestimmt haben so viele Hörerinnen und Hörer wie noch nie. Zur Stunde feiern fast 9.000 SWR1 Gäste das Finale der SWR1 Hitparade 2019 in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Das Line-Up der Party, das im Vorfeld geheim gehalten wurde, hat internationale Strahlkraft: Musikalische Überraschungsgäste sind Holly Johnson (Frankie goes to Hollywood), Tony Hadley (Spandau Ballet) und Ian Paice (Deep Purple).

„Äffle & Pferdle“ auf Platz 5

Viel Beständigkeit herrscht in der Liste der Bestplatzierten. Nur auf den hinteren Plätzen gibt es Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: „Mir im Süden“ (Füenf) rutscht von Platz 9 auf 10. John Miles Kulthymne „Music“ schafft es wieder unter die Top Ten und verdrängt damit „Barcelona“ von Freddie Mercury und Montserrat Caballé aus dem Reigen der zehn Spitzenreiter. Die kultigen Maskottchen „Äffle und Pferdle“ bleiben konstant in der Hörergunst auf dem fünften Platz.

Die Top Ten im Überblick

Platz 10 – Mir im Süden (Füenf)

Platz 9 – Music (John Miles)

Platz 8 – Wish you were here (Pink Floyd)

Platz 7 – Nothing Else Matters (Metallica)

Platz 6 – Brothers in Arms (Dire Straits)

Platz 5 – Der Hafer- und Bananenblues („Äffle & Pferdle“)

Platz 4 – The Sound of Silence (Disturbed)

Platz 3 – Child in Time (Deep Purple)

Platz 2 – Stairway to heaven (Led Zeppelin)

Platz 1 – Bohemian Rhapsody (Queen)

Finale in der Stuttgarter Schleyerhalle

Knapp 9.000 Partygäste feiern in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle 30 Jahre Hitparade, die im August 1989 zum ersten Mal an den Start ging. Zum Jubiläum feuert SWR1 ein Feuerwerk an hochkarätigen internationalen Musik-Acts ab. Im Vorfeld war das Line-Up des Abends nicht verraten worden. Umso größer ist die Überraschung für die Gäste in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, dass mit Holly Johnson (Frankie goes to Hollywood), Tony Hadely (Spandau Ballet) und Ian Paice (Deep Purple) gleich drei internationale Top-Stars am Start sind. Alle Stars werden begleitet von der SWR1 Band.

Die große Finalparty hat um 19 Uhr begonnen. Die SWR1 Moderatoren Stefanie Anhalt, Annett Lorisz, Janet Pollok, Patrick Neelmeier, Stefan Orner und Jochen Stöckle präsentierten zunächst die elf Top-Titel und den Siegersong. Zur Stunde rocken die internationalen „Special Guests“ der Finalparty gemeinsam mit der SWR1 Band die Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Präsentiert wird die Party von SWR1 Moderator Matthias Sziedat.

