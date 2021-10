Der Vollmond im Juni 2022 wird ein besonderes Phänomen am Firmament sein: ein Supermond, auch pinker Mond genannt. Es ist ein Naturschauspiel, das den Mond größer erscheinen und ihn besonders gut beobachten lässt. Mond-Liebhaber dürfen sich freuen, denn das wird im kommenden Jahr kein Einzelfall sein: Es wird noch einen zweiten Supermond 2022 geben.

Was ist ein Supermond überhaupt? Wann ist der Supermond? Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? Die Antworten findet ihr in dieser Übersicht.

Im Jahr 2022 gibt es insgesamt zwei sogenannte Supermonde.

Alle Supermond-Termine samt Uhrzeit im Überblick:

Man spricht von einem, wenn sich der Mond in der Vollmondphase im oder nahe beim erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn um die Erde befindet. Ursache dafür ist die. Der Mond rotiert nämlich nicht kreismäßig um die Erde. Somit ist er mal weiter und mal näher an der Erde. Wenn der Mond so nahe an der Erde und gleichzeitig ein Vollmond ist, spricht man vom Supermond.