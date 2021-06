Vollmond hat zuletzt für besonderes Aufsehen gesorgt. Nach dem pinken Mond im April folgte der Supermond. Einen solchen gibt es nun auch im Juni 2021 noch einmal – zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr. Derhat zuletzt für besonderes Aufsehen gesorgt. Nach dem pinken Mond im April folgte der Blutmond im Mai. Beide galten als sogenannter. Einen solchen gibt es nun auch imnoch einmal – zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr.

Was ist ein Supermond überhaupt? Wann genau ist er zu sehen? Die Antworten findet ihr in dieser Übersicht.

Wann ist Supermond 2021? Datum und Uhrzeit

In diesem Jahr gibt es insgesamt drei sogenannte Supermonde. Zwei sind bereits vorbei, der dritte folgt Ende Juni.

Alle Supermond-Termine samt Uhrzeit im Überblick:

27. April 2021 um 5:33 Uhr

26. Mai 2021 um 13:14 Uhr

24. Juni 2021 um 20:39 Uhr

Was ist ein Supermond?

Man spricht von einem Supermond, wenn sich der Mond in der Vollmondphase im oder nahe beim erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn um die Erde befindet. Ursache dafür ist die elliptische Umlaufbahn. Der Mond rotiert nämlich nicht kreismäßig um die Erde. Somit ist er mal weiter und mal näher an der Erde. Wenn der Mond so nahe an der Erde und gleichzeitig ein Vollmond ist, spricht man vom Supermond.

Supermond 2021: Entfernung vom Mond zur Erde entscheidend

Warum scheint der Monat manchmal größer zu sein? Den Grund erklärt Sven Melchert, der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde: Für eine Runde um die Erde benötigt der Mond ca. 27 Tage, dabei schwankt aber die Entfernung wegen der elliptischen Umlaufbahn zwischen 356.400 und 406.700 Kilometern. Da Vollmond alle 29,5 Tage sei, falle der Abstand jeden Monat anders aus. Um als Supermond zu gelten, muss sich der Vollmond mindestens auf 367.600 Kilometer nähern.

Die Entfernung des Supermondes zur Erde in diesem Jahr im Überblick:

27. April 2021 – ca. 357.400 Kilometer

26. Mai 2021 – ca. 357.300 Kilometer

24. Juni 2021 – ca. 360.000 Kilometer

Fakten zum Mond

Wie groß ist der Mond? Wie weit ist er durchschnittlich von der Erde entfernt? Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gibt die Antworten.

Masse: 7,3483 x 1022 kg

Mittlerer Radius: 1737,5 km

durchschnittliche Dichte: 3341 kg/m3

Rotationsperiode: 27,32 Tage

Orbitalperiode: 27,32 Tage