Baden-Württemberg fahren in den Urlaub. Ein beliebtes Reiseziel ist unter anderem Südtirol. Im Zuge der Sicherheitsauflagen eingeführt. Hier ein Auszug der wichtigsten Informationen für Touristen: Sommerferien im Ländle: Zahlreiche Menschen ausfahren in den Urlaub. Ein beliebtes Reiseziel ist unter anderemIm Zuge der Corona-Pandemie wurden in der autonomen Provinz umfangreicheeingeführt. Hier ein Auszug der wichtigsten Informationen für Touristen:

Dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt die Maskenpflicht

Restaurants und andere gastronomische Betriebe dürfen nicht mehr Gäste empfangen, als es Sitzplätze gibt, und die Tische müssen so aufgestellt sein, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Auch im ÖPNV und in den Seilbahnen werden Kapazitäten begrenzt, Mindestabstände und regelmäßige Desinfektion müssen gewährleistet sein.

Frei- und Hallenbäder sowie Saunen und Dampfbäder dürfen Gäste empfangen.

Corona-Infektionszahlen in Südtirol steigen an

Seit einigen Tagen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen In Südtirol wieder leicht an. D er 50 Neuinfektionen gemeldet. Am Montag (24. August) liegt die Gesamtzahl der Infektionen somit bei 2884, wobei 2420 Personen als geheilt gelten. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1649 Menschen. er Südtiroler Sanitätsbetrieb hat in den vergangenen drei Tagengemeldet. Am Montag (24. August) liegt die Gesamtzahl der Infektionen somit bei 2884, wobei 2420 Personen als geheilt gelten. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1649 Menschen.

In Südtirol wurden sogar noch mehr Corona-Fälle befürchtet

Thomas Widmann in einem Gespräch mit der örtlichen Sonntagszeitung Auf die aktuelle Entwicklung der Zahlen hat der Südtiroler Gesundheitslandesratin einem Gespräch mit der örtlichen Sonntagszeitung „Zett“ verhältnismäßig gelassen reagiert. Hinsichtlich der momentanen Situation – mit einer Großzahl ausländischer Touristen im Lande und Südtiroler Urlaubsrückkehrer – habe man bereits mit einem Anstieg der Neuinfektionen gerechnet. Man sei sogar überrascht, dass die Zahlen nicht noch höher ausfielen.

Sorge um Mega-Stau am Brenner zerstreut

Die Verkehrslage rund um den Brenner ist derzeit ebenfalls Thema in Südtirol und Tirol. Nachdem es am Wochenende aufgrund von Grenzkontrollen im österreichischen Bundesland Kärnten zu einem Mega-Stau gekommen war, wurde ein ähnliches Szenario am Brenner befürchtet. Auf der Brenner-Bundesstraße und dem Autobahnübergang zwischen Italien und Österreich (italienische A22 / österreichische A13) wird seit 13. August ebenfalls stichprobenartig kontrolliert.

Landeshauptmann Günther Platter erklärte dem Nachrichtenportal „herausfordernde Situation dar, mit oder ohne Corona“. Die Lage am Brenner wäre zudem nicht mit jener in Kärnten vergleichbar, heißt es in dem Bericht. Das südliche Bundesland sei aufgrund der zahlreichen Rückkehrer aus Kroatien bzw. dem Balkan „wesentlich mehr betroffen“. Tirol sei zudem mit Südtirol und Italien gut abgestimmt. Tirolserklärte dem Nachrichtenportal Südtirol News zufolge jedoch, dass offenbar kein Mega-Stau drohe. „Wir haben Interesse daran, dass die Gesundheitskontrollen durchgeführt werden. Aber so, dass die Flüssigkeit des Verkehrs aufrechterhalten wird”, sagte Platter. Dies stelle angesichts des Urlauberreiseverkehrs eine. Die Lage am Brenner wäre zudem nicht mit jener in Kärnten vergleichbar, heißt es in dem Bericht. Das südliche Bundesland sei aufgrund der zahlreichen Rückkehrer aus Kroatien bzw. dem Balkan „wesentlich mehr betroffen“. Tirol sei zudem mit Südtirol und Italien gut abgestimmt.

So wird das Wetter diese Woche in Südtirol

In der Woche vom 24. bis zum 30. August gibt es in Südtirol nochmal hochsommerliche Temperaturen, allerdings sind auch Regentage dabei. Die einzelnen Tage im Überblick:

Montag: Sonne, Wolken und vereinzelt Gewitter, Höchsttemperatur 26 Grad

Dienstag: Überwiegend sonnig, Höchsttemperatur 28 Grad

Mittwoch: Teils bewölkt, Höchsttemperatur 31 Grad

Donnerstag: Überwiegend sonnig, Höchsttemperatur 30 Grad

Freitag: Gewitterschauer, Höchsttemperatur 26 Grad

Samstag: Regen, Höchsttemperatur 23 Grad