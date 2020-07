Der Stuttgarter Fernsehturm ist ab dem 1. August wieder für Besucher geöffnet. Das Wahrzeichen kann dann von Donnerstag bis Sonntag besichtigt werden, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Montag mitteilte. Das Panorama-Café habe ebenfalls wieder geöffnet. Die Besucher müssen sich aber an Hygieneregeln halten: Es gibt laut SWR unter anderem eine Begrenzung der Besucherzahl im Turmkorb und Abstandsmarkierungen. Zudem werden an der Kasse die Kontaktdaten und der Besuchszeitpunkt der Gäste erfasst. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei im Gebäude Pflicht. Der Fernsehturm war wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März geschlossen.