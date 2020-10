Stuttgart besteht Handlungsbedarf: Am Samstag wurde der Corona Zahlen steil in die Höhe. Im Umgang mit der Fallzahlen und Maßnahmen? In der Landeshauptstadtbesteht Handlungsbedarf: Am Samstag wurde der Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten, der Wert lag bei 55,8 und bis Dienstag schon bei 69,7 Neuinfektionen . Auch weiterhin wachsen diesteil in die Höhe. Im Umgang mit der Pandemie setzt die Landeshauptstadt deshalb nun auf strengere Regeln. Wie steht es am Donnerstag um dieund

Corona Zahlen Stuttgart: So viele Neuinfektionen, Infizierte, Tote und Genesene gibt es heute

Bestätigte Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie: 3588

Neuinfektionen innerhalb der letzten 7 Tage in Summe: 454 Personen

7-Tage-Inzidenz, also Neuinfektionen innerhalb der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 71,4

Verstorbene: 67 Personen sind bisher mit oder an einer festgestellten Corona-Infektion verstorben

Diese Zahlen gab das Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart bekannt. (Stand: 14.10.2020, 16 Uhr)

In Stuttgart gilt die „Eingriffsstufe“

Seit Samstag, 10. Oktober, gilt in Stuttgart die sogenannte Eingriffsstufe. Die Stadt hat deshalb mehrere Maßnahmen angeordnet. Diese traten am Mittwoch den 14. Oktober um 0 Uhr in Kraft und gelten bis Sonntag, 1. November.

Maßnahmen sollen Corona-Lockdown verhindern

Die neuen Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus beziehen sich auf

private Feiern,

das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen im City-Ring,

den Verkauf und den Konsum von Alkohol,

den Schulunterricht

sowie den Besuch von Fußballspielen.

Was gilt bei privaten Feiern?

An privaten Feiern in Privaträumen dürfen nicht mehr als 10 Personen teilnehmen. In angemieteten Räumen dürfen es nicht mehr als 25 Personen sein.

Wo und für wen gilt die Maskenpflicht?

City-Ring, gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Stadt Stuttgart informiert auf ihrer Maskenpflicht gilt. Die Vorgabe zum Tragen einer Wochenmärkte in Stuttgart. Für eine Reihe von Bereichen in der Innenstadt, dem sog., gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Stadt Stuttgart informiert auf ihrer Website über die genauen Straßen und Plätze, auf denen diegilt. Die Vorgabe zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt auch für allein Stuttgart.

Kinder unter sechs Jahren und Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung keinen Mundschutz tragen können, sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Auch Bauarbeiter bei der Arbeit und Personen, die essen oder trinken, joggen oder Fahrrad fahren, müssen keine Maske tragen.

Alkoholverkaufsverbot

Verkauf von Donnerstags, Freitags und Samstags von 21 Uhr abends bis 6 Uhr des Folgetages verboten. Diese Regel gilt für Läden und Supermärkte, sowie für Gastro-Betriebe, die Getränke „To Go“ verkaufen. Dervon Alkohol ist in Stuttgart jetztvonUhr abends bisUhr des Folgetages verboten. Diese Regel gilt für Läden und Supermärkte, sowie für Gastro-Betriebe, die Getränke „To Go“ verkaufen.

Konsum von Alkohol ist an diesen Tagen ab 23 Uhr im Bereich des City-Rings und an einigen anderen Orten verboten. Um welche Orte es sich hierbei genau handelt, ist auf der Auch dervon Alkohol ist an diesen Tagen abUhr im Bereich des City-Rings und an einigen anderen Orten verboten. Um welche Orte es sich hierbei genau handelt, ist auf der Website der Stadt Stuttgart aufgeführt.

Welche Regeln gelten für Fußballspiele?

Mund‐Nasen‐Bedeckung getragen werden. Das gilt auch für 200 Teilnehmer erlaubt. Die Stuttgarter Kickers erhielten für die Heimspiele am 14. und am 17. Oktober eine Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme von 500 Zuschauern, mit der Begründung, dass die Karten bereits verkauft waren. Im gesamten Stadtgebiet muss bei öffentlichen Veranstaltungen durchgängig einegetragen werden. Das gilt auch für Fußballspiele . Bei den Spielen sind ab jetzt nur noch höchstenserlaubt. Die Stuttgarter Kickers erhielten für die Heimspiele am 14. und am 17. Oktober eine Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme von 500 Zuschauern, mit der Begründung, dass die Karten bereits verkauft waren.

Maskenpflicht in der Schule - jetzt auch während des Unterrichts

auch während des Unterrichts - für Schülerinnen und Schüler, sowie für Lehrkräfte. An den auf der Grundschulen aufbauenden Schulen , den allgemeinen und beruflichen Schulen, sowie den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren gilt die Maskenpflicht -- für Schülerinnen und Schüler, sowie für Lehrkräfte.

An den Grundschulen müssen die Lehrkräfte und andere anwesende Personen über 16 Jahren durchgängig eine Maske tragen.

Für die Stuttgarter Schüler ab der achten Klasse beginnt der Unterricht frühestens zur zweiten Stunde, um den öffentlichen Nahverkehr zu entlasten.

Stuttgart bittet Bundeswehr um Hilfe

Stefan Ehehalt, Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts, teilte bereits am Sonntag mit, dass die Stadt bei der Bundeswehr um Hilfe gebeten hatte. „Die Zahlen steigen auf besorgniserregende Weise an, und zwar so stark, dass das Gesundheitsamt die für die Kontrolle der Pandemie so wichtige Kontaktpersonennachverfolgung nicht mehr gewährleisten kann“, so Ehehalt.

Deshalb schickt die Bundeswehr noch in dieser Woche 60 Soldaten in die baden-württembergische Landeshauptstadt. Die Frauen und Männer treffen in zwei Gruppen am Donnerstag und am Freitag ein, so ein Sprecher des Landeskommandos Baden-Württemberg. Aufgabe der Soldaten vom Jägerbataillon in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sei es, das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Infektionsketten zu unterstützen.

Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe