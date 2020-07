Mit einer kleinen Feier beginnt am Montag (10.30 Uhr) der Bau der zweiten Tunnelröhre für das Großprojekt Stuttgart 21 am Flughafen - zumindest symbolisch. Denn nach dem vierjährigen Rechtsstreit mit Umweltschützern um die Arbeiten am Landesflughafen hatten die Bauarbeiten für die erste Röhre bereits Mitte Juni angefangen.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte zuvor den geplanten direkten Schienenanschluss des Flughafens an den Fern- und Regionalverkehr aus Richtung Stuttgart und aus Richtung Ulm letztinstanzlich bestätigt. Die Richter hatten Klagen des Umweltverbands Nabu und der Schutzgemeinschaft Filder gegen die Planungen zurückgewiesen.