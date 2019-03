Wetter Baden-Württemberg Sturmtief zieht durchs Land: viele Bäume umgestürzt

Stuttgart / DPA

Sturmböen haben am Montag vielerorts in Baden-Württemberg den Verkehr behindert. In mehreren Landkreisen - darunter Karlsruhe, Rems-Murr und Ostalb - stürzten Bäume auf Straßen und beschädigten Autos. In Stuttgart brach ein Ast von einem Baum ab und riss eine hängende Straßenlampe mit sich, die auf einen fahrenden Lastwagen und auf die Oberleitung der Stadtbahn stürzte. Am Verkehrsknotenpunkt Pragsattel kam es zum Stau. Der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Auch in Nordbaden forderte der Sturm die Einsatzkräfte. Bei Sandhausen und Sinsheim wurden Dächer teilweise abgedeckt, in mehreren Ortschaften stürzten Bäume auf die Fahrbahn. In Heidelberg blieb der Zoo wegen des stürmischen Wetters geschlossen.

Warnung vor Orkanböen

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz warnte vor schweren Sturm- und Orkanböen. Vor allem in Hochlagen des Schwarzwaldes und der Schwäbischen Alb, aber auch am Bodensee könnten herabstürzende Äste zur Gefahr werden. „Es ist deshalb momentan bei Waldbesuchen im Land erhöhte Vorsicht angezeigt“, hieß es.

Das könnte dich auch interessieren: