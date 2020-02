Nach dem turbulenten Wochenstart durch das Orkantief „Sabine“ hat sich die Lage in Baden-Württemberg entspannt. „Wir hatten noch etwa 60 Verkehrswarnmeldungen in der Nacht, dabei sind uns aber bislang keine größeren Schäden gemeldet worden“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstagmorgen. Dabei handle es sich hauptsächlich um einzelne Straßensperrungen, die noch andauerten. Auch verschiedene Polizeipräsidien bestätigten eine ruhigere Situation im Land: „Wir hatten nur noch Einsätze im niedrigen zweistelligen Bereich“, sagte ein Polizeisprecher aus Offenburg. Auch in Konstanz gingen die Einsätze zurück.

