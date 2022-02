Sturm in Deutschland: Für große Teile des Landes gilt eine Unwetterwarnung

Schon am Mittwoch gab es viele Unwetter mit Orkanböen – und Deutschland stehen weitere stürmische Tage bevor. Vor allem für den Norden hat der Deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen veröffentlicht, die bis zum Wochenende gelten. In vielen Regionen fällt an den Schulen der Unterricht aus oder die Kinder sind von der Präsenzpflicht befreit. Doch wie ist die Lage in Bayern? Dieser Artikel bietet euch einen Überblick.

Sturm in Bayern: Erste Infos zu Schäden und Verletzten

Sturmtief „Ylenia“ hat in Bayern viele Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der Freistaat blieb von größeren Schäden aber zunächst verschont, wie Polizeisprecher mitteilten. In Langerringen bei Augsburg knickte ein Strommast um. Zudem wehte in Augsburg eine Photovoltaikanlage von einem Hausdach herunter. In Strullendorf bei Bamberg und Himmelkron bei Bayreuth fiel der Strom aus.

An einigen Orten fielen Bäume um. Verletzte habe es keine gegeben. In der Oberpfalz wehte ein Trampolin auf eine Straße. Auch Anhänger, Verkehrszeichen und Mülltonnen wurden von dem Sturm umgeweht. Wegen umgestürzter Bäume sind zwei Straßen in Oberfranken gesperrt worden.

Schule in Bayern heute: Hier fällt der Unterricht wegen des Sturms aus

Wegen der vorhergesagten orkanartigen Böen fällt in vielen Regionen in Bayern am Donnerstag der Unterricht aus - vor allem in Oberfranken. Die Regelung gilt für die Stadt und den Landkreis Bayreuth, Stadt und Landkreis Coburg, Stadt und Landkreis Hof, die Landkreise Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth, die Stadt Weiden in der Oberpfalz und den Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, wie es hieß.

Das Landratsamt Kronach verwies auf den Deutschen Wetterdienst (DWD), der für Donnerstag vom Aufenthalt im Freien abriet. Es würden Windgeschwindigkeiten von bis 120 Stundenkilometern erwartet, so dass Bäume umstürzen, Äste abbrechen oder Gegenstände umherfliegen könnten, hieß es in einer Mitteilung. Wegen möglicher Gefahren auf dem Schulweg gebe es einen witterungsbedingten Unterrichtsausfall.

Liveticker: Alle Infos zum Sturm und Unwetter in Bayern

Zoos in Nürnberg und Augsburg bleiben geschlossen

Update: 17.02.2022, 10:59 Uhr

Wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ bleiben der Zoo Augsburg und der Tiergarten Nürnberg am Donnerstag sicherheitshalber geschlossen. Grund für die Schließung in Nürnberg sei die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes, teilte die Stadt am Donnerstagmorgen mit. Der Münchner Tierpark Hellabrunn machte zunächst auf. Dort beobachtete man laut einer Sprecherin, ob es in der Stadt noch offizielle Warnungen vor dem Betreten von Parks gebe - das war am Donnerstagmorgen demnach zunächst nicht der Fall.

Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen: Nur wenige Flüge fallen aus

Update: 17.02.2022, 09:28 Uhr

Der Flugbetrieb in Bayern ist vom Sturmtief „Ylenia“ kaum betroffen. Die Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen meldeten am Donnerstagmorgen weitgehend bis vollständig normalen Betrieb und keine Schäden.

In München kam es zum Ausfall von sieben Starts und sieben Landungen. Das lag allerdings zum Teil auch an den Wetterbedingungen an anderen Flughäfen, wie ein Sprecher sagte. Zum Großteil laufe der Betrieb normal. In Nürnberg musste aus Sicherheitsgründen kurzzeitig die Abfertigung auf dem Vorfeld eingestellt werden. Größere Beeinträchtigungen oder Verspätungen habe es dadurch aber nicht gegeben. In Memmingen waren am Donnerstagmorgen keinerlei Probleme bekannt, dort sollten an dem Tag aber auch nur drei Flugzeuge starten und landen.