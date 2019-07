Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft fehlen in Großstädten Wohnungen - und in Baden-Württemberg nicht nur dort. In deutschen Metropolen werden viel zu wenige Wohnungen gebaut. Zu den Brennpunkten gehört auch Stuttgart. Dort wird der Bedarf an Neubauwohnungen derzeit nur zu 56 Prozent gedeckt. In Köln sind es sogar nur 46 Prozent. Das geht aus einer neuen Untersuchung des IW-Instituts hervor.Grundsätzlich,...