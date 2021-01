Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod einer 32 Jahre alten Frau sollte der dringend tatverdächtige Ehemann am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragte den Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts des Mordes. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt das Motiv der Tat im persönlichen Bereich. Zwei Kinder des Paares, die Zeugen des Vorfalls waren, wurden vernommen. Details hierzu wurden nicht genannt.

Die 32 Jahre alte Frau erlag am Montagmorgen nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann ihren schweren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war es zwischen dem Ehepaar in der gemeinsamen Wohnung in Wellendingen (Kreis Rottweil) am Morgen zu einem Streit gekommen. Der 32 Jahre alten Frau seien dabei erhebliche Verletzungen zugefügt worden, sie starb noch in der Wohnung. Da auch der 36 Jahre alte Mann verletzt war, wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

