Reise Streit um den Trevi-Brunnen in Rom

Rom / Von Bettina Gabbe

Die Stadt Rom hat mit dem Plan, die Münzen aus dem weltberühmten Trevi-Brunnen künftig nicht mehr der Caritas zu überlassen, einen Sturm der Empörung ausgelöst. Es geht um jährlich 1,5 Millionen Euro in dem Wasser, in dem einst der Filmstar Anita Ekberg badete.

Nach Protesten hat die wegen Müllbergen auf den Straßen und Schlaglöchern im Asphalt umstrittene Bürgermeisterin Virginia Raggi von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung den Fall zur Chefsache gemacht. Ihre neue Überlegung: Das Geld könnte die Caritas weiter haben. Der Versorgungsunternehmen Acea jedoch, das das Geld aus den Brunnen holt, erhalte dafür Geld.

Tausende Touristen aus aller Welt werfen jeden Tag in der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die Ewige Stadt am Tiber eine Münze in den Brunnen. Damit es funktioniert, drehen sie sich mit dem Rücken zur barocken Kulisse um die Meeresgötter Triton und Ozeanus und zielen rückwärts über die Schulter ins große Becken.

Wer versucht, wie die schwedische Filmdiva Ekberg in Federico Fellinis Kino-Klassiker „La dolce vita“, ein Bad in den Fluten zu nehmen, wird umgehend von mittlerweile rund um die Uhr anwesenden Polizisten zurückgepfiffen. Bevor die Stadtverwaltung begann, die Münzen einzusammeln, kümmerten sich so genannte „Brunnenfischer“ in eigenem Interesse um die tägliche Ausbeute.

Mittlerweile schieben drei Mal wöchentlich Mitarbeiter der städtischen Strom- und Wasserwerke in Gummihosen die Münzen mit Hilfe langstieliger Gummibürsten zu einer Schlangenlinie zusammen. Anschließend wird der teure Glitzerstreifen, der römische Spötter wegen seines hohen Werts an Kokain-Linien erinnert, in einen Kübel vor dem Brunnen abgesaugt. Mit Gummihandschuhen bewaffnete Angestellte der Wasserwerke scheffeln den nassen Schatz anschließend vor den Augen staunender Touristen per Hand in weiße Müllsäcke.

Freiwillige Mitarbeiter der Caritas trockneten die Münzen bislang und trennten zwischen Euro und anderen Währungen, die sie bei Botschaften in Rom umtauschten. Die Münzen aus kleineren Ländern gaben sie Vatikanbotschaftern mit, die sie vor Ort von barer Münze in Scheine umtauschten, um sie bei der Bank einwechseln zu können.

Die Stadtverwaltung hatte bereits vor einem Jahr den ersten Versuch unternommen, die täglich durchschnittlich 3800 Euro aus dem Trevi-Brunnen und anderen malerischen Wasserspeiern der Stadt nicht mehr der Caritas zu lassen. Stattdessen sollte das Geld in den Erhalt von Kunstwerken und in andere soziale Einrichtungen fließen.

Die Einnahmen aus dem abergläubischen Touristenritual deckten bislang etwa 15 Prozent der Ausgaben der katholischen Wohlfahrtsorganisation in Rom. Suppenküchen und Aids-Hilfe wurde daraus ebenso mitfinanziert wie die Hilfe bei der Zahlung von Stromrechnungen.

Die Caritas sorge mit ihrem Angebot für soziale Dienstleistungen, für die eigentlich die Stadt zuständig wäre, halten Kritiker den Plänen der Bürgermeisterin entgegen. Dass sie Bedürftigen die Mittel über andere als kirchliche Kanäle zukommen lassen könnte, kann sich kaum ein Römer mit dem tief sitzenden Misstrauen gegen Staat und Behörden vorstellen.

Auch für die Restaurierung des Trevi selbst stellte nicht etwa die Stadt das Geld zur Verfügung. Das Modehaus Fendi finanzierte die 17-monatige Säuberung vor einigen Jahren mit zwei Millionen Euro. Gleichzeitig ließ Diego Della Valle, Besitzer des Schuhherstellers Tod’s, für 25 Millionen Euro das Wahrzeichen der Stadt, das Kolosseum, restaurieren.