Der Streaming-Marktführer Netflix zählt zu den wenigen Firmen, denen die Corona-Pandemie gute Geschäfte beschert. Experten rechnen mit starken Zahlen - auch weil die Corona-Krise dafür sorgt, dass viele Menschen zuhause bleiben und Videostreaming besonders gefragt ist.

An der Börse ist die Euphorie bereits groß, seit Jahresbeginn ist die Netflix-Aktie trotz des negativen Gesamtmarkts um über ein Drittel gestiegen. Zuletzt erreichte der Kurs neue Rekordstände und Netflix konnte gemessen am Börsenwert sogar am Hollywood-Riesen Disney vorbeiziehen. Ein Grund für den Höhenflug ist auch die Doku-Serie „Tiger King“, mit der Netflix ein großer viraler Hit gelang.