Eine Fußgängerin ist in Weil am Rhein von einer Straßenbahn erfasst worden und ums Leben gekommen. Die 40-Jährige hatte die Gleise am Dienstagabend an einem Übergang mit Ampel überquert, wie die Polizei mitteilte. Ob die Ampel für sie grün oder rot war, blieb zunächst unklar. Die Straßenbahn kam trotz Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste die Frau. Sie erlitt schwere Verletzungen und starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Polizei-Mitteilung