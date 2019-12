Ein störrischer Esel hat in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) die Polizei auf den Plan gerufen. Nachdem Polizisten das entlaufene Tier mit Absperrband einfingen, lief ein Beamter mit ihm rund zwei Kilometer zum Revier. Der Esel habe seinem Ruf alle Ehre gemacht, teilte die Polizei am Donnerstag mit: Er sei störrisch gewesen und habe Fußtritte verteilt. Der Vierbeiner kam nach dem Einsatz in der Nacht zum Mittwoch wieder zu seinem Besitzer. Er war laut Polizei - entgegen erster Vermutungen - nicht von einer Krippe eines Weihnachtsmarktes, sondern von einem Hof ausgebüxt.

Mitteilung der Polizei (mit Bild)