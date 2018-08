Salem Störche machen sich bereit für den Abflug

Salem / DPA

In den kommenden Tagen dürften die ersten Störche aus Baden-Württemberg in Richtung Afrika abheben. Allein im Tierpark Affenberg Salem sammeln sich etwa 200 dieser Tiere für die große Reise gen Süden, wie Parkleiter Roland Hilgarnter am Montag in Salem sagte. „Auf den Tag genau kann man nicht sagen, wann der Abflug beginnt. Aber da wir schönes Wetter erwarten, könnte es täglich soweit sein“, sagte der Biologe. Als erstes werden demnach die Jungstörche starten.

Die Tiere brechen vom Bodensee aus in Richtung Südeuropa auf. Auf dem Flug schließen sich auch Störche aus anderen Regionen an, wie Hilgartner sagte. Die älteren Störche hingegen beginnen ihre Reise erst Ende August oder Anfang September. „Sie müssen noch weitere Energiereserven aufbauen, daher sind sie normalerweise etwas später dran“, erläuterte Hilgarnter. Allerdings würden die älteren Tiere aufgrund ihrer Erfahrung während des Fluges schnell zu den Jungstörchen aufschließen.

