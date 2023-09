Steve Harwell ist ein US-amerikanischer Musiker, der hauptsächlich als Frontmann der Band Smash Mouth bekannt ist. Er wurde am 9. Januar 1967 geboren und gründete die Band im Jahr 1994 mit weiteren Mitgliedern. Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre wurden sie zusammen durch Hits wie "Walkin' On The Sun", "All Star" und ihre Coverversion des Songs "I'm A Believer" von The Monkees berühmt. Besonders letzterer diente als Titelsong für den erfolgreichen Film "Shrek". Neben seiner Musikkarriere trat Steve Harwell gelegentlich in Fernsehshows und Filmen auf. Nun liegt der Sänger im Sterben.

Drogenkonsum und chronische Krankheit – Steve Harwell bleiben nur noch wenige Tage