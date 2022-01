In den kommenden Nächten dominieren weiterhin dieSirius und Rigel im Sternbild Orion, Aldebaran im Stier, Capella im Fuhrmann, Castor und Pollux in den Zwillingen und Procyon im Kleinen Hund. Diese hellsten Sterne derbilden zusammen das. Sie stehen bei Einbruch der Nacht bereits am Südosthimmel und verschwinden kurz nach Mitternacht unter dem. Dann ziehen Löwe, Jungfrau und Bootes als Frühlingssternbilder über den südlichen Himmel. Die drei Hauptsterne Regulus, Spica und Arktur bilden das Frühlingsdreieck. Am 16. Februar strahlt der Vollmond dicht neben Regulus im Löwen.steht nach Mitternacht senkrecht am. Verlängert man den Bogen der Wagendeichsel so fällt der Blick erst auf Arktur, dann auf Spica.