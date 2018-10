Reutlingen Sterbender gefunden: Umstände noch unklar

Reutlingen / DPA

Nach dem Fund eines tödlich verletzten 48-Jährigen am Dienstagabend auf einer Wiese am Reutlinger Stadtteil Bronnweiler sind die Umstände weiter unklar. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch ist der Mann aus Reutlingen am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr von einer Passantin schwer verletzt gefunden worden. Ein Notarzt konnte das Leben des Mannes nicht mehr retten. Die Umstände, die zum Tod des Mannes führten, seien bisher noch völlig unklar. Die Polizei ermittele in alle Richtungen. Erhellende Erkenntnisse erhoffe man sich von der Obduktion der Leiche, hieß es.

PM