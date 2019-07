Ein mehrere Hundert Kilogramm schwerer Steinblock ist einem Arbeiter auf einer Baustelle in Kuppenheim (Landkreis Rastatt) auf den Fuß gefallen. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Baustein war am Vortag mit einem Kran auf einer Holzpalette am Boden abgesetzt worden. Dabei fiel der Steinblock um und traf den Arbeiter am Fuß. Wie genau es zu dem Unfall kam, will die Polizei klären.

Mitteilung der Polizei