In mehren Bundesländern in Deutschland beginnen ab morgen die Osterferien. Das heißt, die Urlaubs- und Reisesaison startet wieder. Welche Straßen am Wochenende und an den Feiertagen besonders voll sein werden, lest ihr hier nach.

Stau an Ostern 2022: In diesen Bundesländern sind Osterferien

Zum Beginn der Osterferien erwartet der ADAC zahlreiche Staus. Der Ferienstart in mehreren Bundesländern und einigen Nachbarstaaten werde auf den Autobahnen in Ballungsräumen und den wichtigsten Reiserouten bereits am Freitag, Samstag und Sonntag zu teilweise starkem Verkehr führen.

Zum Wochenende sind die Schulen in folgenden Bundesländern geschlossen:

Bayern

Berlin

Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Bremen

Niedersachsen

Schleswig-Holstein

Zudem beginnen in allen österreichischen Bundesländern die Ferien. Das Gleiche gilt für die meisten Schweizer Regionen.

Ostern 2022: Hier wird der Stau erwartet

Die meisten Urlauber und Urlauberinnen fahren in die Alpen, in südliche Länder oder zur Küste. Die Spitzenzeiten liegen laut ADAC-Prognose am Freitag zwischen 13.00 und 19.00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 08.00 und 12.00 Uhr beziehungsweise 16.00 bis 20.00 Uhr.

Ein Stauchaos erwartet der ADAC aber nicht. Die andauernde Coronakrise, die extrem hohen Spritpreise und die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten wirtschaftlichen Sorgen dürften die Reiselust nicht weniger Deutscher nach Einschätzung des Autoklubs bremsen.

Zu den besonders belasteten Strecken zählt der ADAC unter anderem: