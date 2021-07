Am Wochenende vom 9. bis 11. Juli werden Staus in Deutschland erwartet.

erwartet. In einigen Bundesländern sind schon Sommerferien .

. Wo sind die Staus und wie kann man sie umfahren?

Einige Bundesländer in Deutschland, aber auch Teile der Niederlande und Frankreichs, sind schon in den Sommerferien. Auf den Straßen kommt es deshalb auch wieder zu mehr Verkehr. Denn gerade in Corona-Zeiten fahren viele mit dem Auto in den Urlaub oder bleiben ganz in Deutschland. Wie die Deutsche Presseagentur mitteilt, erwartet der Auto Club Europa (ACE) am Wochenende vom 9. bis 11. Juli lange Staus.

Urlaubs-Verkehr: Sommerferien sind in diesen Bundesländern

Berlin : 24.06 bis 06.08

: 24.06 bis 06.08 Brandenburg : 24.06 bis 06.08

: 24.06 bis 06.08 Hamburg : 24.06 bis 06.08

: 24.06 bis 06.08 Mecklenburg-Vorpommern : 21.06 bis 31.07

: 21.06 bis 31.07 Nordrhein-Westfalen : 05.07 bis 17.08

: 05.07 bis 17.08 Schleswig-Holstein: 21.06 bis 31.07

Stau am Wochenende: Die Hauptziele der Sommerurlauber

Der ADAC ist der Meinung, dass die „heiße Phase der Sommerreisezeit“ eingeläutet ist. Allerdings vermutet er noch kein Stauchaos, da viele Deutsche vermutlich auf Urlaubsreisen verzichten und Tagesausflüge machen würden. Trotzdem dürfte die Reisewelle am Wochenende alle Landesteile betreffen. Auch wenn im Südwesten noch keine Sommerferien sind – diese fangen erst Ende Juli an – sind Hauptziele der Sommerurlauber die deutschen Küsten, die Alpen und der Süden. Der ACE vermutet, dass sich auch die Strecken im Rhein-Ruhr-Gebiet, die rund um Flughäfen und die in Richtung der Niederlande füllen werden.

Stau in Deutschland: Zu diesen Zeiten wird es auf den Straßen besonders voll

Den Auftakt ins Stauwochenende bildet der frühe Freitagnachmittag. Dann füllen sich bereits die Straßen sehr schnell, da sich die Reisenden zu den Pendlern gesellen. So stellen sich Autofahrer bis in den Abend hinein besser auf Staus und Verzögerungen auf Autobahnen, Bundes- und Ausfallstraßen der Ballungsgebiete ein. Am Samstag ist den ganzen Tag über mit viel Verkehr zu rechnen, ganz besonders aber am Vormittag und am frühen Nachmittag. Besonders voll wird es am Sonntag den Angaben zufolge am Nachmittag.

Stau umfahren: So ümfährt man den Urlaubs-Verkehr

Einen Tipp, um Staus zu vermeiden: Am besten starten Autofahrer ihre Fahrt antizyklisch. Man sollte die Reise am besten bereits unter der Woche starten oder ganz früh am Morgen oder am späten Nachmittag. Auch der Sonntag könnte sich mit etwas weniger Verkehr für einen Start anbieten. Achtung: Verzögerungen durch Rückreisende sind nicht ausgeschlossen.

Stau auf diesen Strecken und Autobahnabschnitten im Juli

Zu Verzögerungen und Staus kommt es laut ACE und ADAC rund um die Großräume Rhein-Ruhr, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, auf den Routen zu und von Nord- und Ostsee sowie auf folgenden Abschnitten:

A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck A 1 / A 2 / A 3 Kölner Ring

Kölner Ring A 2 Dortmund – Hannover – Berlin

Dortmund – Hannover – Berlin A 3 Köln – Frankfurt/Main – Nürnberg – Passau

Köln – Frankfurt/Main – Nürnberg – Passau A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt/Main – Karlsruhe – Basel

Hattenbacher Dreieck – Frankfurt/Main – Karlsruhe – Basel A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A 7 Hamburg – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

Hamburg – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A 8 Stuttgart – München – Salzburg

Stuttgart – München – Salzburg A 9 Nürnberg – München

Nürnberg – München A 10 Berliner Ring

Berliner Ring A 11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark

Berliner Ring – Dreieck Uckermark A 19 Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock

Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock A 23 Hamburg – Heide

Hamburg – Heide A 24 Berlin – Hamburg

Berlin – Hamburg A 31 Bottrop – Emden

Bottrop – Emden A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen A 81 Stuttgart – Singen

Stuttgart – Singen A 93 Inntaldreieck – Kufstein

Inntaldreieck – Kufstein A 95 München – Garmisch-Partenkirchen

München – Garmisch-Partenkirchen A 99 Umfahrung München

Brenner, Fernpass und Co.:Stau und Grenzkontrollen in den Nachbarländern

Verzögerungen und so manchem Stillstand zu rechnen, erwarten die Autoclubs. Das gilt besonders für die Zufahrten in die Urlaubsregionen und die Transitstrecken. Zu den stark befahrenen Strecken zählen die Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route. Mit Kontrollen an den Grenzen ist laut den Autoclubs zu rechnen. Infos über die Wartezeiten an den deutsch-österreichischen Grenzübergängen Walserberg, Kiefersfelden und Suben Staus wird es auch auf dem Weg zur belgischen und niederländischen Küste geben. Wegen verstärkter Grenzkontrollen sei besonders auf dem Weg nach Auch in Österreich oder in der Schweiz ist mitund so manchem Stillstand zu rechnen, erwarten die Autoclubs. Das gilt besonders für die Zufahrten in die Urlaubsregionen und die Transitstrecken. Zu den stark befahrenen Strecken zählen die. Mit Kontrollen an den Grenzen ist laut den Autoclubs zu rechnen. Infos über die Wartezeiten an den deutsch-österreichischen Grenzübergängen gibt es online. Staus wird es auch auf dem Weg zur belgischen und niederländischen Küste geben. Wegen verstärktersei besonders auf dem Weg nach Slowenien und Kroatien mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Österreich, Kroatien, Italien: Über Corona-Bestimmungen im Reiseland informieren

Mobilitäts-Apps. Diese können ein frühes Umfahren von Staus ermöglichen. Zudem lässt sich damit ermessen, wann sich ein Umfahren auf einer Ausweichstrecke lohnen kann. Innerhalb Deutschlands empfiehlt der ACE, sich vor der Abfahrt über die unterschiedlichen Corona-Bestimmungen der jeweiligen Bundesländer zu informieren. Das gelte unbedingt auch für Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln bei Auslandsreisen. Infos dazu gibt unter anderem das Um Staus auf den Straßen zu vermeiden, können Reisende auch mit dem Bus oder der Bahn in den Urlaub fahren. Da raten die Clubs: früh reservieren. Außerdem verweisen sie in Sachen Reiseplanung auf. Diese können ein frühes Umfahren von Staus ermöglichen. Zudem lässt sich damit ermessen, wann sich ein Umfahren auf einer Ausweichstrecke lohnen kann. Innerhalb Deutschlands empfiehlt der ACE, sich vor der Abfahrt über die unterschiedlichen Corona-Bestimmungen der jeweiligen Bundesländer zu informieren. Das gelte unbedingt auch fürbei Auslandsreisen. Infos dazu gibt unter anderem das Auswärtige Amt

Fahrverbot für Laster über 7,5 Tonnen

Um den Verkehr auf Autobahnen und Fernstraßen in der Urlaubszeit zu entlasten, gilt im Juli und im August auf den meisten deutschen Autobahnen ein erweitertes Fahrverbot für Laster, die mehr als 7,5 Tonnen wiegen. Das Verbot gilt zwischen 7 und 20 Uhr.

