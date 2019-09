Die Stars for Charity gingen als Ersatz für die bisherige Charity Night erstmals 2018 über die Bühne. Das zweite Event sollte dieses Jahr in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm stattfinden.

Veranstaltung wird kurzfristig abgesagt

Nun wurde die zweite Auflage des Benefiz-Konzerts „Stars for Charity“ kurzfristig abgesagt: Radio 7 verzichtet auf das Event am 4. Oktober in der Arena, für den drei namhafte Stars gebucht waren: Tim Bendzko, Welshly Arms und Wanda. Eine Sprecherin sagte, man müsse das Format „aus produktionstechnischen Gründen“ zurückziehen. Es geht dabei um einen Abend zugunsten der Drachenkinder-Aktion des Senders.

