In Bad Herrenalb (Kreis Calw) hat am frühen Sonntagmorgen ein Stall gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen erfolgreich bekämpfen, wie die Polizei mitteilte. Ob es Verletzte gab und ob sich Tiere in dem Stall befanden, war zunächst unklar, wie ein Sprecher sagte.

Auch die Schadenshöhe und die Brandursache waren noch nicht bekannt. Das Feuer wurde gegen 4.30 Uhr gemeldet, hieß es von der Polizei. Ermittler begannen demnach direkt nach den Löscharbeiten mit ersten Untersuchungen in der Kurstadt.