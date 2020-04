Mit provisorischen Notfallkliniken für Corona-Patienten bereiten sich Landkreise und Städte auf die kommenden Wochen und Monate vor. Rund 300 Betten würden aktuell in der Messehalle Stuttgart aufgebaut, erklärte Peter Keck, zuständig für allgemeine Krisenangelegenheiten im Landratsamt Esslingen. Er betonte, die Plätze seien nur für den Notfall gedacht. Ziel sei es, Corona-Patienten weiter in Krankenhäusern zu behandeln. Auch in Friedrichshafen, Aalen, Schwäbisch Gmünd und dem Landkreis Böblingen entstehen gerade Notfallkliniken.

Laut Sozialministerium könnte die Corona-Krise an Ostern auf einen Höhepunkt zusteuern. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) rechnet mit einer Höchstzahl an Behandlungen. In Baden-Württemberg gibt es Behördenangaben zufolge 54.526 Krankenhausbetten, davon sind 3246 Intensivbetten. Insgesamt stehen 2800 Beatmungsplätze zur Verfügung, aufgeteilt auf 107 Standorte im Land.

Im Internet haben die Behörden mit dem „Resource-Board“ einen Überblick über die von Krankenhäusern gemeldeten Behandlungskapazitäten. Laut einer Verfügung der Landesregierung dürfen nun Reha-Kliniken zu Krankenhäusern umfunktioniert werden.

