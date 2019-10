Ein verurteilter Mörder steht seit Dienstag erneut vor dem Landgericht Ulm. Er hatte 2006 einen Mitschüler in der Urspringschule getötet. Nach Verbüßung einer zehnjährigen Haftstrafe soll der Angeklagte einen damaligen Zeugen mit dem Tod bedroht haben. Anfang dieses Jahres in Ulm soll er zudem in Ulm mehrere Menschen körperlich angegriffen haben.

Die Staatsanwaltschaft will den 30-Jährigen in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen lassen, da er eine Bedrohung für die Öffentlichkeit sei. Ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten attestiert ihm Schizophrenie. Deshalb hält die Staatsanwaltschaft ihn bei einigen Taten für schuldunfähig, bei anderen für vermindert schuldfähig. Die Verteidigung fordert dagegen, die Einweisung auf Bewährung auszusetzen.