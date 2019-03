Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat nach dem Freispruch eines wegen Mordes angeklagten Pflegers Revision gegen das Urteil eingelegt. Das sagte am Mittwoch ein Sprecher der Anklagebehörde. Zunächst werde nun die ausführliche Begründung des Urteils der zuständigen Kammer am Landgericht Karlsruhe abgewartet. Dann werde entschieden, ob die Revision aufrechterhalten werde, erklärte der Sprecher weiter. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Das Gericht hatte den 24-Jährigen am vergangenen Mittwoch aus Mangel an Beweisen in allen Punkten freigesprochen. Dem Mann war unter anderem zur Last gelegt worden, ein unbenutztes Bett in einem Altenheim angezündet zu haben. Dabei starb eine 82 Jahre alte Seniorin. Eine weitere Bewohnerin wurde lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft gefordert.