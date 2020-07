Der von dem gesuchten Bewaffneten aus Oppenau bedrohte Polizist hatte nach Angaben von Staatsanwalt Herwig Schäfer Todesangst. Der flüchtige Mann hatte den Beamten über mehrere Minuten mit einer Pistole bedroht. „Er hat die Waffe direkt auf mich gerichtet. Ich habe jederzeit damit gerechnet, dass er schießen könnte und ich in dieser Hütte sterben könnte“, zitierte Schäfer am Dienstag den Beamten. Zuvor hatte der wohnungslose Mann vier Polizeibeamten bei einer Kontrolle in einer Hütte am Waldrand die Dienstwaffen abgenommen und war in den Wald geflüchtet. Seither ist der 31-Jährige verschwunden.