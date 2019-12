Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 in Höhe Bad Bellingen ist die Unfallstrecke am Montagabend in Richtung Basel gesperrt worden. Es gab mehrere Verletzte, zwei Fahrzeuge waren in den Unfall im Kreis Lörrach verwickelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ursache soll nach ersten Erkenntnissen ein Geisterfahrer gewesen sein. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

Polizeimitteilung