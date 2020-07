Sperre A8 wegen Bombenentschärfung: In Augsburg ist eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe liegt auf einem Grundstück in der Pöttmeser Straße im Gewerbegebiet Lechhausen. Am Mittwoch, den 15.07.2020 wird großräumig evakuiert, um die Bombe zu beseitigen - die A8 muss dafür gesperrt werden.

Wer ist betroffen und wie lange dauert die Entschärfung der Bombe in Augsburg?

Die Weltkriegsbombe auf dem Acker in der Pöttmeser Straße im Lechhauser Gewerbegebiet liegt etwa zwei Meter unter der Oberfläche. Für deren Beseitigung errichtet die Stadt am Mittwoch, 15. Juli, ab 17 Uhr eine Sperrzone mit einem Radius von einem Kilometer um den Fundort. In der Zone gilt ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot. Etwa 100 Anwohner müssen evakuiert werden. Da ein Teil der A8 im Bereich der Sperrzone liegt muss auch die Autobahn vorübergehend komplett gesperrt werden. Insgesamt soll die Entschärfung durch dem Kampfmittelräumdienst bis 22 Uhr dauern. Von 17 Uhr bis zum tatsächlichen Abschluss der Entschärfungsarbeiten verboten, die Sperrzone zu betreten, zu befahren oder sich dort aufzuhalten.

Zeitplan und Info: So läuft die Evakuierung wegen der Bombe in Augsburg ab

Wann müssen die Menschen die Sperrzone verlassen, ab wann ist die Autobahn gesperrt und wie lange wird die Entschärfung dauern? Hier ein Überblick:

Ab 16 Uhr findet die Evakuierung statt. Für Personen, die nicht bei Familie, Freunden oder Bekannten unterkommen können, stellt die Stadt eine Notunterkunft zur Verfügung. Wer eine Unterbringung in der Notunterkunft in Anspruch nehmen möchte oder einen Krankentransport benötigt, der soll sich bei der Bürgerinformation unter (0821) 324 94 10 melden.

Ab 17 Uhr ist es verboten, sich in der Sperrzone aufzuhalten oder diese zu betreten.

Ab 17 Uhr kommt es zu einer beidseitigen Vollsperrung der Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Dasing. Der Verkehr wird umgeleitet.

Erst nach der vollständigen Evakuierung kann mit der Entschärfung begonnen werden. Nach Abschluss der Entschärfung wird auf der dafür eingerichteten Seite der Stadt Augsburg sowie über deren Social-Media-Kanäle über die Aufhebung der Sperrzone informiert. Zusätzlich wird über die Warn-App NINA eine Entwarnung gesendet. Vor Ort geben die Sicherheitskräfte die Aufhebung per Lautsprecherdurchsage bekannt. Damit ist gegen 22 Uhr zu rechnen.

Währen der Entschärfung der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Lechhausen bei Augsburg muss die A8 in beide Richtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

© Foto: Stadt Augsburg

Vollsperrung der A8 bei Augsburg wegen Bombe: So läuft die Umleitung

Die Autobahn 8 müsse ab 17.30 Uhr in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen (AS) Augsburg-Ost und Dasing komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet:

Die Umleitung führt von der Anschlussstelle Dasing bis Friedberg über die B300,

dann über die Kreisstraße AIC25,

Südtiroler Straße

und Aindlinger Straße bis zur AS Augsburg-Ost.

Für die Gegenrichtung gilt die gleiche Umleitungsstrecke.