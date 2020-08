Gute Nachricht für Schleckermäuler: Das Speiseeis im Südwesten hat eine gute Qualität. Dies ergaben Untersuchungen der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter (CVUA) in Baden-Württemberg. 120 Proben Speiseeis wurden untersucht, 17 davon wiesen kleinere Hygienemängel auf, wie das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Keine der Proben wurde als gesundheitsschädlich oder als nicht zum Verzehr geeignet beurteilt. Besonders im Fokus stehen bei der mikrobiologischen Untersuchung Keime, die unter Umständen bedenklich für die Gesundheit sein könnten, so das Ministerium.

Von 2015 bis 2019 wurden im Südwesten etwa 1700 Proben Speiseeis untersucht, lediglich vier der Proben waren nicht zum Verzehr geeignet, keine galt als gesundheitsschädlich.